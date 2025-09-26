Un estudio revela que la clave para dejar de marearte en el coche está en tu salpicadero

El mareo en vehículos, conocido como cinetosis, afecta a millones de personas cuyo sistema de equilibrio detecta contradicciones entre lo que ven y lo que siente el oído interno.

Un trabajo reciente de la Universidad del Suroeste de China, publicado en Frontiers in Human Neuroscience, ha descubierto que la solución puede estar al alcance del mando del salpicadero: basta con elegir la música adecuada para rebajar el malestar en más del cincuenta por ciento.

En el simulador de conducción los voluntarios fueron expuestos a distintos estilos musicales mientras sensores EEG registraban su actividad cerebral. Las piezas alegres lograron un 57,3 % de alivio, mientras que las suaves alcanzaron el 56,7 %; en cambio, la música triste apenas ofreció un 40 % de mejora, inferior incluso al 43,3 % que consiguieron los participantes que permanecieron en silencio.

Los investigadores atribuyen el efecto positivo a la capacidad de esas melodías para estabilizar el lóbulo occipital y distraer al cerebro de la sensación de movimiento.

Melodías que calman el estómago y el cerebro

La clave fisiológica reside en la capacidad de la música para modular el sistema nervioso. Las composiciones suaves relajan la tensión corporal y emocional, mientras que las alegres activan los circuitos de recompensa, generando bienestar y desplazando la atención del malestar.

Por el contrario, la música triste potencia las emociones negativas, centrando al pasajero en las náuseas y agravando la situación. El estudio subraya que el efecto se nota en pocos minutos, lo que lo hace útil incluso cuando el viaje ya ha comenzado.

Aunque la muestra aún es limitada y los ensayos se realizaron en laboratorio, los autores abogan por aplicaciones inmediatas: sistemas de audio inteligente que detecten los primeros indicios de cinetosis y reproduzcan automáticamente listas relajantes o alegres.

Mientras esos dispositivos llegan, recomiendan crear una selección personal con canciones vivas o tranquilas y llevar auriculares en cualquier desplazamiento. La única premisa es evitar los temas melancólicos; de lo contrario, la playlist puede convertirse en el peor compañero de viaje.