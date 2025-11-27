La labor de las enfermeras impulsa la implantación de los biosimilares

La labor de las profesionales de enfermería va mucho más allá de lo que se ve a simple vista y su rol dentro del Sistema Nacional de Salud resulta determinante. “Son un pilar estratégico. Las enfermeras no solo administran tratamientos: acompañan, educan, resuelven dudas y humanizan la práctica clínica. Son esenciales para la correcta adopción de los biosimilares”, afirmó Pilar Fernández, directora de Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) durante la inauguración del webinar “El papel de las enfermeras en el uso de los medicamentos biosimilares", subrayando el valor del trabajo multidisciplinar, en el que estas profesionales deben impulsar la implantación de unos medicamentos que contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario.

En esta línea, Encarnación Cruz, directora general de BioSim, destacó el compromiso de la Asociación con la formación sanitaria: “La introducción de los biosimilares no puede entenderse sin el papel decisivo de las enfermeras. Su cercanía al paciente y su capacidad para acompañar en el cambio terapéutico son fundamentales para asegurar confianza y adherencia. Desde BioSim apoyamos y colaboramos en promover iniciativas como este webinar, que fortalecen el conocimiento y facilitan una implementación homogénea en todo el sistema sanitario”.

Este encuentro formativo celebrado por el ISFOS con el apoyo del Consejo General de Enfermería y la colaboración de BioSim, se organizaba con el objetivo de reforzar el conocimiento y la participación de las enfermeras en la transición hacia estos tratamientos, cada vez más presentes en el sistema sanitario. Así, se puso de relieve la importancia creciente de los medicamentos biosimilares para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, expandir el acceso a terapias biológicas y favorecer el avance clínico en áreas como las enfermedades inflamatorias intestinales, la oncología, la dermatología, la neurología o las enfermedades oftalmológicas. Más allá del componente científico, se destacó un mensaje central: la aceptación, seguridad y confianza del paciente dependen en gran medida de la intervención enfermera.

Visión clínica

El primero de los ponentes, Francisco Jorquera, jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de León, subrayó que los biosimilares “son esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema y ampliar el acceso a la innovación terapéutica”. Recordó que, aunque no son genéricos, han demostrado la misma eficacia, seguridad y calidad que los biológicos de referencia. Jorquera insistió en que uno de los principales retos es la desconfianza inicial que pueden generar en pacientes e incluso en algunos profesionales. “El paciente a veces percibe el cambio como una medida de ahorro que puede perjudicarle, y no es así. Por eso es tan importante que médicos, farmacéuticos y enfermeras transmitamos un mensaje único, claro y coherente, porque cualquier fisura puede tener un impacto enorme en la adherencia y en los resultados clínicos”. Además, destacó el alto nivel académico y profesional de la enfermería española, determinante para afrontar este proceso: “La enfermería en España tiene una preparación extraordinaria, muy por encima de muchos países de nuestro entorno. Están plenamente capacitadas para asumir un papel protagonista en esta transición terapéutica”.

Información rigurosa y coordinación

Por su parte, la farmacéutica hospitalaria Ainhoa Aranguren, responsable del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de La Princesa, centró su intervención en el amplio abanico de biosimilares ya incorporados en nuestro sistema sanitario en patologías inmunomediadas como las enfermedades reumatológicas, enfermedad inflamatoria intestinal, dermatológicas, neurológicas, y también oncológicas, respiratorias, y oftalmológicas. Aunque son más numerosas en el ámbito hospitalario, también están en Atención Primaria (diabetes, enfermedad tromboembólica, osteoporosis y fertilización).

Aranguren subrayó que muchas enfermeras pueden no estar familiarizadas con estos fármacos, especialmente cuando debutan en nuevas áreas clínicas, y señaló la necesidad de reforzar la formación específica. “Hay profesionales que han trabajado con biosimilares durante años, pero otros no han tenido contacto directo. Para muchos es un ámbito desconocido, y la información es clave para evitar inseguridades y conocer bien lo que debemos comunicar a los pacientes”. Uno de sus mensajes principales fue la importancia de evitar el efecto nocebo, que puede surgir si el paciente recibe información confusa o percibe inseguridad en los profesionales. “Si transmitimos dudas, el paciente puede experimentar efectos negativos. Por eso es fundamental que el tándem médico–farmacéutico–enfermera funcione de forma integrada, ofreciendo información consensuada y basada en la evidencia”. También recordó que los biosimilares no solo suponen un impacto económico positivo: “En ocasiones, la competencia permite mejoras reales: dispositivos más cómodos, eliminación de excipientes molestos o formulaciones que favorecen la adherencia. La innovación no es solo económica; también puede mejorar la experiencia del paciente”.

Experiencia enfermera

La enfermera gestora de casos Macarena González, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, destacó el papel central de la enfermería en el acompañamiento al paciente durante la transición a biosimilares. “Con los biosimilares, nuestro trabajo va mucho más allá de administrar el tratamiento: explicamos los cambios, resolvemos dudas, damos educación sanitaria y aseguramos la adherencia. Todavía existe desconocimiento, por lo que es imprescindible que las enfermeras estemos bien formadas y actualizadas”. González explicó que las principales preocupaciones de los pacientes suelen ser si el medicamento “es el mismo”, si tendrán nuevos efectos adversos o si perderán eficacia respecto al biológico previo. “Al principio puede haber resistencia, especialmente cuando se cambia un tratamiento que funciona. Por eso es tan importante transmitir confianza y explicar que la eficacia y la seguridad son exactamente las mismas”.

El webinar concluyó con un mensaje común: solo desde la formación, la coordinación y la información unificada entre todos los profesionales será posible asegurar una implementación segura, eficiente y humanizada de los medicamentos biosimilares, fortaleciendo así un sistema sanitario sostenible y centrado en la persona.