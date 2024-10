Los médicos anestesistas vuelven a reclamar, tras 20 años, un quinto año de formación

Con motivo del Día Mundial de la Anestesiología y con el de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad que aumente el tiempo de formación de anestesiología. En concreto, demanda ampliar el periodo formativo de la especialidad de Anestesiología y Reanimación a cinco años.

“Es imposible adquirir todas las competencias y las habilidades necesarias en tan solo cuatro años. Se necesita un quinto año por seguridad de los pacientes", afirma el Javier García, presidente de la Sedar.

"Llevamos 20 años pidiendo un quinto año de formación. No puede ser que España sea el único país europeo, junto con Lituania y Estonia, que no tiene cinco años de formación en Anestesiología", añade a una pregunta de este suplemento.

"Ningún residente quiere estar un año más en un hospital cobrando un tercio de lo que cobraría de adjunto, pero es que no hay otra forma de adquirir las competencias", y así lo demuestra que la mayoría de los residentes esté a favor de esta medida.

"Hemos hablado con las 17 comunidades autónomas y todas están de acuerdo. Han reunido a sus jefes de servicio y el 85% ha votado a favor del quinto año y el 62% los residentes también está a favor", asegura.

Coincide con él la doctora Pilar Argente, vicepresidenta primera de la Sedar, quien explica que "queremos este quinto año porque los pacientes tienen el derecho a saber quién les va a anestesiar, al igual que tienen derecho a saber quién les va a operar. No se trata solo de sedar a un paciente con fármacos, sino de saber corregir el efecto de los fármacos. No todos los médicos pueden parar una parada cardiorespiratoria".

Por eso "mi recomendación, la misma que hago a mis familiares, es que los pacientes se nieguen a que el proceso de sedación se realice sin un médico anestesista (por si sucede un evento adverso)", aconseja el presidente de la Sedar.

Respecto, a qué porcentaje de intervenciones quirúrgicas, colonoscopias, etc. se realizan sin médico anestesista, el doctor García reconoce que no tienen el dato, pero podría ir en aumento, ya que "cada vez recibimos más emails de pacientes a los que les han hecho daño y tenemos peritajes de enfermería que no quieren meterse en estas acciones y les están obligando a ello", eso sí "no se hacen con sedación profunda".

En todo caso, "cada vez se autorizan más protocolos sin un médico anestesista", denuncia.

La falta de personal explica en parte esta práctica, pero solo en parte. Así, según el Ministerio de Sanidad hay 6.100 médicos anestesistas, una cifra que nosotros subimos a 8.800 en total. Todavía y hasta 2028 tendremos déficit de médicos anestesistas, pero estamos haciendo el esfuerzo de que haya 60 anestesistas más cada año", detalla el doctor García.

Ahora bien, como precisa la doctora Argente, "desde la Sedar nos hemos propuesto ver la falta de anestesiólogos por geografía porque no se trata solo de números brutos, sino de evaluar en todo el territorio nacional dónde faltan y dónde no, ya que lo cierto es que hay plazas de difícil cobertura y hay que ver cómo potenciarlas para que la gente quiera ir a estos sitios. Y la verdad, muchos no se quieren ir a esos sitios porque piensan que no van a poder formarse debidamente", prueba de que "ese quinto año se necesita", hace hincapié la doctora Argente.

Cortometraje

Y es que el papel del médico anestesista es crucial, aunque silencioso. Con el fin de dar a conocer la importante labor que realizan, la Sedar ha presentado "Entre el sueño y la vida, la protección silenciosa del médico anestesista", su primer cortometraje dedicado a la Anestesiología, formado por tres episodios.

Presentación del cortometraje Belén Tobalina

"Somos los grandes desconocidos de la medicina", incide el doctor García, quien se remonta a los orígenes en 1846, cuando William Morton, considerado el padre de la anestesia moderna, demostró que se podía usar el éter inhalado como anestésico quirúrgico.

"Actualmente la anestesia ha cambiado radicalmente. Y se extiende desde sedación profunda, reanimación cardiopulmonar, asistencia del paciente en UCI y en el tratamiento del dolor agudo y crónico", detalla.

Para ello se realiza una medicina perioperatoria integral durante la fase preoperatoria para evaluar el estado previo del paciente, "saber cómo está su corazón y sus pulmones de cara a la cirugía, también te pueden dar fármacos previos a la cirugía", intraoperatoria y postoperatoria.

"Antes, durante y después adquirimos todas las competencias para garantizar la seguridad del paciente que es algo mucho más complejo que administrar unos fármacos" y es que "la labor del médico anestesista comienza mucho antes que la cirugía", precisa el doctor García.

Y durante, en caso de crisis, la competencia "es del médico anestesista", incide.

Una labor crucial, aunque silenciosa, ya que hasta que no se profesionalizó en 1955 con la ley de enseñanza, "la mortalidad era muy elevada, con personal médico y no médico especializado realizando el papel del anestesista".

Así, según detalla García, "en la década de 1940 se producía un muerto por cada mil anestesias, independientemente de la cirugía y de la enfermedad del paciente, en los 90 un muerto cada 100.000, en 2010, uno cada 150.000 y en 2020 un muerto cada 200.000".

Y es que uno de cada 10 pacientes quirúrgicos sufre algún daño prevenible frente a uno de cada 20 pacientes hospitalizados. "En España -prosigue- se realizan cuatro millones de intervenciones al año, pues bien, si no hubiera anestesistas se producirían 4.000 muertos al año, (casi) cuatro veces más que por accidentes de tráfico", frente a las 25 al año oficiales del Ministerio de Sanidad, una cifra que desde Sedar elevan a 66 al incluir todos los hospitales.

Pero su labor no es solo en el quirófano. Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, destacó la labor que realizan los médicos anestesistas, que no solo es durante el operatorio, sino que también consiste en ayudar a los pacientes "a vivir, pero sin estar dopados".

De hecho, "más del 60% de nuestra actividad se realiza fuera de los quirófanos. También somos importantes frente al dolor agudo y en el dolor crónico como enfermedad porque se trata de aliviar a los pacientes", precisa la doctora Argente.

Algo que la sociedad, en general, desconoce, y de ahí este cortometraje, "que trata de enfatizar la labor de los anestesistas, una labor silenciosa de unos profesionales que salvan cientos de vida", afirma en un vídeo Tomás Cobo Castro, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC).