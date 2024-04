Novartis dibuja la medicina del futuro de la mano de la ciencia y las personas

El título de la jornada lo decía todo: "Apasionados por la ciencia y las personas". Y lo demostraron. Novartis celebró anoche en Madrid una velada multitudinaria en la que participaron numerosos representantes del ecosistema sanitario español, desde las asociaciones de pacientes hasta sociedades científicas, pasando por médicos, investigadores, administraciones públicas, autoridades políticas o prensa especializada.

El encuentro arrancó con una apertura institucional a cargo de la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Ana Ramírez de Molina, y fue clausurada por Eva Ortega-Paíno, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Apasionados por la ciencia y las personas es el ADN de Novartis, porque "sabemos que si no hay ciencia no hay innovación terapéutica y sin ella no hay mejora en la salud de las personas y, por tanto, sin ella no hay vida", aseguró en sus palabras de bienvenida Jesús Ponce, presidente de Novartis en España, quien insistió en "la necesidad de trabajar conjuntamente en el ecosistema con el propósito de reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas a través del diálogo con otros agentes sanitarios".

En este sentido, Ponce detalló la apuesta firme de Novartis por la innovación biomédica a través de plataformas terapéuticas de desarrollo de medicamentos futuros en campos como la oncología, cardiología, neurología o inmunología. Actualmente, la compañía está desarrollando medicamentos innovadores aprovechando sus capacidades en tres plataformas tecnológicas avanzadas y con gran potencial terapéutico: las terapias génicas y celulares, la tecnología de ARN y las terapias con radioligandos (TRL). Todo ello, sumado a la continuidad en el trabajo de la compañía en las dos plataformas de investigación más establecidas: las terapias químicas y biológicas.

El camino hacia el futuro de la medicina

El propósito de la compañía es el de desafiar los paradigmas de la salud. Una pasión que une y mueve a Novartis a seguir promoviendo el liderazgo de España en innovación y producción biomédica para la salud de las personas. “Me gusta pensar que lo que estamos construyendo hoy aquí, y todo lo que en Novartis venimos promoviendo desde hace 100 años en España, se convertirá en un legado enmarcado en valores como la innovación, la integridad y la colaboración, que nos permitirá revolucionar la salud y transformar la vida de las generaciones del presente y, sobre todo, las del futuro”, reconoció.

Para lograr ese objetivo, Esther Espinosa, directora de Comunicación y Relaciones con Pacientes de Novartis España, quien actuó de maestra de ceremonias, resaltó el objetivo colaborativo del encuentro como “una velada que busca abogar por la interacción entre agentes de la salud, y que demuestra nuestra voluntad de promover la confianza con todo el ecosistema: administración, colectivos científicos, medios de comunicación, organismos sanitarios y, especialmente, con los pacientes y las entidades que los representan”.

Acto seguido, se mostró el impacto de las tres plataformas avanzadas que Novartis está potenciando: terapias génicas y celulares, tecnología de ARN y medicina nuclear. Y lo hizo de una manera muy didáctica de la mano del biólogo, doctor en biotecnología biomédica y divulgador científico Ricardo Moure y expertos como el doctor José Luis Zamorano (jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal) y el doctor Adolfo Gómez (jefe de Servicio de Medicina Nuclear Hospital 12 de Octubre), quienes presentaron las características de estas plataformas que nos acercan a un modelo de medicina de precisión con un gran potencial transformador en la vida de los pacientes y en la práctica clínica de los profesionales.

Promover la colaboración y la confianza en el ecosistema sanitario

En paralelo al desarrollo de terapias innovadoras, un elemento clave para reimaginar la medicina será la colaboración público-privada con el ecosistema. Con la voluntad de profundizar sobre ello, el evento contó con la mesa redonda titulada “Las 3 C: unidos para generar Compromiso, Confianza y Colaboración de impacto”, moderada por Natividad Calvente, directora de Relaciones Institucionales de Novartis en España.

El coloquio contó con intervenciones de la doctora Rosario Perona, responsable de la Unidad de Apoyo a la Dirección General del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP); el doctor José María de la Torre Hernández, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la doctora Yolanda Gilaberte, presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y José Manuel González Huesa, director general de Servimedia.

En el contexto de la mesa, Carina Escobar comenzó resaltando algunas de las claves para promover una mayor participación del paciente en la toma de decisiones: “Es fundamental avanzar en ámbitos como la participación efectiva de las entidades de pacientes en las políticas sanitarias, así como la formación de los profesionales sanitarios y no sanitarios en habilidades de comunicación que fomenten la toma de decisiones compartidas, especialmente en la relación médico-paciente. De este modo, contribuiremos a desarrollar modelos de atención centrados en los pacientes, a la vez que generaremos espacios de confianza y seguridad que fomenten la corresponsabilidad de los pacientes con su salud”. Por su parte, el doctor De la Torre hizo hincapié en que "promover la colaboración dentro del ecosistema también puede ser clave a la hora de concienciar sobre patologías y su prevención. Esto es especialmente interesante en las enfermedades cardiovasculares, puesto que son la primera causa de muerte en España. En este caso, sumar fuerzas nos puede ayudar a tener un mayor alcance en la concienciación y formación sobre factores de riesgo como los índices elevados de colesterol LDL, siendo conscientes de que no dedicamos el tiempo suficiente a comunicar al paciente todo lo que necesita”.

En línea con las oportunidades que ofrece la creación de sinergias, esta vez con foco en las patologías dermatológicas, la doctora Gilaberte apuntó que “si cultivamos los vínculos entre agentes sanitarios podremos avanzar más rápido para reducir el estigma de estas enfermedades, agilizar el acceso a nuevas opciones terapéuticas, así como aumentar la formación de los dermatólogos, ya que todo ello tiene un impacto muy significativo en un gran número de pacientes”.

Por su parte, José Manuel González añadió la necesidad de colaborar en la divulgación científica para construir vínculos de confianza con la población en un entorno comunicativo definido por las fake news y la sobreinformación. “Ante este contexto, resulta más importante que nunca establecer puentes entre los medios de comunicación y los agentes de la salud para ofrecer a la población fuentes de información en las que puedan confiar y que nos permitan acercar la ciencia a la sociedad de una manera rigurosa, a la vez que accesible”, aseguró.

La jornada finalizó reafirmando la unión entre la salud y las personas con la ponencia “Pasión por la vida y la salud” a cargo de Margarita Álvarez, divulgadora científica y directora de Human Age Institute, quien ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de España y elegida tres años consecutivos como una de las 100 mujeres más influyentes de España.

Apuesta por España

Como reflejo de la apuesta de Novartis por el desafío de los paradigmas actuales en salud y así ofrecer soluciones innovadoras a los pacientes, Ponce destacó la cifra de inversión de 56 millones de euros que la compañía destinará a potenciar la capacidad de producción de España en fármacos de próxima generación. Con ello, Novartis espera contribuir a sus esfuerzos por reducir el impacto de las principales causas de muerte de la sociedad española, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y otras patologías graves desde nuevos enfoques terapéuticos.

Tal y como detalló Ponce, dentro los 56 millones de euros para la capacidad de producción de fármacos de España, Novartis invertirá 12 millones en la construcción de una fábrica de radiofármacos diagnósticos en Castellanos de Moriscos (Salamanca) que se convertirá en una de las más modernas de Europa. Por otro lado, destinará 44 millones de euros en la modernización de la fábrica de radioligandos de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). "Estos centros de producción, sumados a las instalaciones de radiofármacos de la compañía en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y El Palmar (Murcia), reflejan la voluntad de Novartis de acelerar el desarrollo de terapias innovadoras, contribuir a la generación de empleo y atracción de talento especializado al país y de posicionar a España a la vanguardia de la innovación y salud europea", reconoció Ponce.

Junto a la apuesta por la producción de fármacos innovadores en España, Novartis también ha consolidado su presencia en el ecosistema de la I+D clínica en el país gracias a una destinación de 85 millones de euros en 2022 al ámbito de la investigación y desarrollo, que incluye, entre otras iniciativas, la realización de ensayos para la búsqueda de nuevas terapias para dar respuesta a las necesidades no cubiertas de los pacientes.