Pau Polaino, especialista en sueño infantil: "Esto es lo que quiere decir tu bebé según su forma de llorar"

En un reciente video publicado en TikTok, Pau Polaino, reconocida especialista en sueño infantil, explicó que los bebés utilizan el llanto como su principal forma de comunicación desde el nacimiento. Según la experta, cada tipo de llanto transmite una necesidad específica, lo que permite a los padres interpretar mejor lo que sus hijos requieren en cada momento.

Polaino detalla que el llanto por hambre tiene un patrón rítmico y repetitivo, descrito como un “neh neh neh”. Por otro lado, cuando el bebé tiene sueño, el llanto adopta un tono más parecido a una queja, con un sonido similar a “auh auh auh”.

Además, la especialista señala que la necesidad de eructar se manifiesta con un “eh eh eh”, indicando que el pequeño tiene gases y requiere ayuda para expulsarlos. Finalmente, cuando el bebé necesita ir al baño, su llanto se pronuncia como “eairth eairth eairth”.

Aprender a identificar estos distintos llantos ayuda a los padres a responder de manera más rápida y efectiva, mejorando el bienestar tanto del bebé como de la familia.

El video de la especialista ha generado gran interés entre padres primerizos, quienes buscan entender mejor las señales de sus hijos y fortalecer la comunicación temprana con ellos.