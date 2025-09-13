Una pediatra advierte de que el alcohol utilizado en recetas de cocina "es perjudicial durante el embarazo"

La pediatra Lucía Galán ha utilizado su perfil de Instagram para lanzar una advertencia contundente sobre el uso de alcohol en la cocina durante el embarazo. En un vídeo viral, la especialista desmiente la creencia popular de que el alcohol desaparece por completo durante la cocción y recuerda que cualquier exposición, aunque parezca mínima, puede afectar al feto, que no tiene capacidad para metabolizarlo.

Galán explica que cuando se añade vino, cerveza o licor a una salsa o guiso, solo una parte del alcohol se evapora con el calor. El resto permanece de forma residual en el plato final, lo que supone una exposición directa para el bebé. “Esa ingesta repetida, aunque sea en pequeñas dosis, puede causar daños cerebrales en el bebé que se está gestionando”, advierte la pediatra, que insiste en que no existe una cantidad segura de alcohol durante el embarazo.

Los riesgos no se limitan al embarazo. La exposición prenatal al alcohol puede tener consecuencias que se manifiestan durante la infancia o la adolescencia, como alteraciones de conducta, dificultades para seguir normas, episodios de violencia, agresividad o cuadros de hiperactividad. Además, Galán advierte de que el daño puede ser también físico, incluyendo problemas de audición en niños expuestos al alcohol en el vientre materno. “Es un daño silencioso que muchas veces no se detecta hasta que el niño crece y empiezan a aparecer dificultades en el colegio o en su vida diaria”, señala.

La advertencia de la pediatra se suma a la de organismos médicos internacionales que han insistido en que cualquier exposición al alcohol en el embarazo es un riesgo evitable. Con su mensaje, Galán pretende generar conciencia y reforzar la idea de que la prevención es la mejor herramienta para garantizar el desarrollo sano de los bebés.