PharmaMar anuncia resultados positivos de su fármaco lurbinectedina en cáncer de pulmón de células pequeñas

El cáncer de pulmón es una enfermedad grave y su letalidad va en aumento en España: en 2022 se produjeron un 2,5% más de fallecimientos por esta causa. De hecho, es la causa más frecuente de cáncer en nuestro país y el tumor más mortal en ambos sexos, según la Sociedad Española de Oncología Médica. Cada año se diagnosticaron en España aproximadamente 31.000 casos de cáncer de pulmón, que crece cada vez más en el sexo femenino, suponiendo ya 1 de cada 4 pacientes.

El cáncer de pulmón agrupa a una variedad de enfermedades que se comportan de manera diferente aunque su origen sea pulmonar. De forma general, se puede dividir en dos tipos: cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) o microcítico y cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) o no microcítico. El primero representa alrededor del 10-15% de todos los casos de este tipo de tumor, sólo se desarrolla en fumadores y ex fumadores y es el más agresivo.

De hecho, cuando da la cara suele ser tarde. El 57% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en estadios avanzados (estadio IV), y solo el 5% de estos pacientes sobreviven a 5 años; sin embargo, cuando se detecta precozmente (estadio I), más del 80% de los pacientes sobreviven a ese periodo.

En el caso del CPCP, aunque la mayoría de los pacientes en estadio extenso responden a la terapia inicial, la recaída generalmente ocurre en cuestión de meses. Por eso las terapias de mantenimiento son clave para alargar la vida, y tratar de frenar la progresión del tumor.

En este sentido, PharmaMar acaba de anunciar resultados positivos y estadísticamente significativos de supervivencia global y supervivencia libre de progresión de Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab para el tratamiento del CPCP.

Los datos parten de un ensayo en fase III (ensayo IMforte) que ha evaluado lurbinectedina en combinación con el inhibidor de PD-L1 atezolizumab, comparado con atezolizumab en monoterapia cuando se administra como tratamiento en primera línea de mantenimiento para adultos con CPCP en estadio avanzado tras una terapia de inducción con carboplatino, etopósido y atezolizumab.

"Cada año se registran entre 63.000 y 72.000 nuevos casos de CPCP en Europa. La mayoría de estos pacientes son diagnosticados en un estadio avanzado, que es agresivo, a menudo difícil de tratar y con mal pronóstico" afirma Luis Paz-Ares, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, e investigador principal del ensayo IMforte. "Los resultados de este ensayo demuestran la eficacia de lurbinectedina en combinación con el estándar de tratamiento atezolizumab en primera línea de tratamiento en mantenimiento, un avance muy necesario para pacientes con enfermedad avanzada".

Además, la combinación de ambas moléculas fue bien tolerada por los pacientes, por lo que los datos de seguridad de la terapia también son positivos.

“Lurbinectedina en monoterapia es actualmente el estándar de tratamiento en segunda línea en CPCP. En Europa, sólo está aprobado en Suiza y los programas de acceso temprano y uso compasivo ya han permitido que numerosos pacientes europeos se beneficien de lurbinectedina”, destacó Javier Jiménez, director Médico de PharmaMar. El medicamento ya está autorizado en 16 territorios de todo el mundo.

Los planes de PharmaMar y su socio en la investigación y desarrollo de esta molécula, Jazz Pharmaceuticals, son presentar el dosier de registro (New Drug Application, NDA) ante las principales agencias reguladoras en la primera mitad de 2025. Pharmamar pedirá la autorización de comercialización a la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y Jazz a la americana (FDA).