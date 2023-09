¿Qué enfermedad tenía María Jiménez?

María Jiménez pasó por un complicado estado de salud a lo largo de los últimos diez años hasta fallecer, en la madrugada del jueves 7 de septiembre. Aunque todavía no ha trascendido la causa de la muerte, la cantante tuvo que afrontar durante años una dura lucha contra el cáncer.

En 2013 se le detectó un cáncer de mama. Tras ser operada y realizar tratamientos de quimioterapia con radioterapia, anunció que estaba curada en 2016. Por desgracia, el cáncer reapareció, esta vez en la garganta. Lejos de terminar los problemas, en 2017 también reveló haber sufrido una rotura de peroné y siempre ha sufrido problemas respiratorios y de circulación.

En 2019 comenzaron los problemas intestinales y gástricos, que le causaron estragos hasta el último instante. En un primer momento, le indicaron que tenía cáncer de colon y tenía que ser operada de urgencia en el hospital de Cádiz.

"Anunciaban que me quedaban los últimos días de mi vida", apuntó ella, en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne. "Yo ingresé porque no cagaba, me dijeron que me tenían que operar y me dijo el médico: hay que operarte de cáncer de colon". Esto sucedió en Cádiz.

No obstante, la cantante no mejoró tras la operación. María Jiménez seguía con problemas, así que su hermana Isabel la trasladó al complejo hospitalario de Sevilla. Sin embargo, sucedió algo que provocó que no pudiera despertar hasta los casi tres meses. María no quiso saber qué fue lo que pasó ni lo ha explicado de forma pública.

Finalmente, le hicieron una traqueotomía (operación quirúrgica que consiste en practicar una abertura en la tráquea para comunicarla con el exterior) que la permitió mejorar. Por fin, el diagnóstico se enfiló y vieron que lo que tenía en realidad era una obstrucción intestinal, que posiblemente le había provocado el coma.

¿Qué es una obstrucción o bloqueo intestinal?

Una obstrucción intestinal se produce cuando un bloqueo impide que los alimentos y líquidos circulen a través del tubo digestivo. Puede producirse por muchas causas. Es más frecuente en personas con ciertos tipos de cáncer y en personas con cáncer avanzado. Son más frecuentes en personas que padecen cáncer colorrectal, cáncer de ovario, de esófago, de estómago o de páncreas, el más mortífero de todos.

Una obstrucción completa es una emergencia médica y puede requerir cirugía de urgencia. Puede producirse en el intestino delgado o el grueso y causa síntomas, entre los que se incluyen náuseas y vómitos, dolor intenso en el abdomen, dolor de tipo cólico, ondas de movimiento visibles en el abdomen, hinchazón o imposibilidad de defecar y eliminar gases.

El pronóstico generalmente es bueno si la obstrucción se trata antes de que se afecte la circulación de la sangre en el intestino. Sin embargo, también tiene sus riesgos, daño a órganos cercanos en el cuerpo.

Tal y como ella misma explicó a Osborne, tras estos hechos empezó a hacer rehabilitación dos horas al día, pero no sabía si su pierna derecha volvería a funcionar como antes: "Se me han quedado los dedos equinos", explicó. Además, la artista refirió que había perdido algo de audición tras la enfermedad.

A pesar de estar muy delicada de salud, las personas cercanas a María Jiménez indican que se iba manteniendo "casi milagrosamente". Esta semana se había trasladado a Sevilla para unas pruebas médicas. Acudió el martes 5 al Hospital Infanta Luisa, pero ayer miércoles tras hacerse una prueba comenzó a estar muy decaída y, finalmente, falleció.