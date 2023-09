María Jiménez murió de un cáncer de pulmón que ha batallado en secreto

Semana negra en España, pues después de la muerte de María Teresa Campos del pasado martes, este jueves amanecemos con la trágica noticia del fallecimiento de María Jiménez. La icónica artista que rompió moldes sobre los escenarios y también a nivel social con sus denuncias públicas, ha tenido una vida repleta de penurias personales, amores injustos y también muchas complicaciones de salud. Eso sí, nada podía con ella. Salía reforzada de cada golpe que la vida le propinaba, hasta el punto de haber burlado la muerte en más de una ocasión. Sin embargo, este 7 de septiembre no pudo más. Ahora bien, ¿de qué murió? Esta es la cuestión que muchos se hacen y que se ha mantenido en secreto hasta hace escasas horas.

La cantante María Jiménez LR

Hacía dos años que María Jiménez había sorteado la muerte, cuando un grave problema en el aparato digestivo puso su vida en peligro. Estuvo en coma durante dos largos meses y todos los informes médicos y declaraciones de su entorno más cercano apuntaban a un fatal desenlace. Por fortuna se recuperó de forma milagrosa y hasta llegó a pasearse por los platós, se subió a los escenarios y hasta recibió premios. Pero lo que no quiso compartir con el público que tanto le ha querido y que fielmente ha seguido su carrera de más de 50 años, es que estaba batallando de nuevo contra el cáncer, como así ha adelantado en primicia ‘Informalia’.

El cáncer era un viejo conocido para María Jiménez, pues a lo largo de su vida ha tenido que batallar hasta en cuatro ocasiones con este mal. Al menos así lo detallan desde el citado medio, que asegura que la causa de la muerte de la artista es un cáncer de pulmón, que prefirió mantener en la más estricta intimidad para no preocupar al mundo más con su denostada salud. Algo a lo que ya apuntaba su propio hijo: “Ella llevaba un par de años lidiando con una enfermedad complicada y poco a poco se le ha ido extendiendo y al final la vejez la ha pillado de sorpresa”.

María Jiménez y su hijo, Alejandro Gtres

Por eso había reducido al máximo sus apariciones públicas, pero también las privadas, optando por descansar y no recibir demasiadas visitas. De hecho, tal y como han contado este mismo jueves en ‘Mañaneros’, el programa presentado por Jaime Cantizano, han detallado que Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcís Rebollo, ya estaban algo preocupados por la salud de su amiga, María Jiménez. Desde este espacio de Televisión Española han explicado cómo la pareja la visitó en su domicilio tan solo una semana atrás y que ya ahí pudieron comprobar que su estado de salud se había resentido. La vieron débil y en baja forma, lo que hacía plantearse ya a la familia la posibilidad de trasladarla a un hospital para ponerla en manos de profesionales. Sin embargo, su muerte se les adelantó, aunque su hijo Alejandro Sancho ha querido dejar claro que no sufrió.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en la capilla ardiente de María Jiménez Gtres

Como decíamos, María Jiménez ya había mirado a la cara a la muerte en varias ocasiones y ha superado varios cánceres. En 2013 se le detectó un cáncer de mama, del que fue operada y se sometió al correspondiente tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Tres años después anunció que estaba curada, pero la enfermedad volvía a reproducir en su garganta. Se salvó, para tres años después repetir experiencia, ahora con el colon como principal afectado: “Anunciaban que me quedaban los últimos días de mi vida. Yo ingresé porque no cagaba, me dijeron que me tenían que operar de cáncer de colon”. Después llegó el cáncer de pulmón, el cual ya no ha podido superar, a pesar de haber demostrado ser una luchadora toda su vida.