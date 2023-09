La muerte de su hija, tragedia insuperable en la vida de María Jiménez

Hoy hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de la cantante María Jiménez. Una artista que tuvo que afrontar uno de los momentos más difíciles para cualquier persona: la muerte de un hijo.

La artista sabe lo que es pasarlo mal. Nunca se recuperó de la muerte de su hija María del Rocío Asunción y cuentan sus allegados que fue una de las razones por las que se rompió su matrimonio con el actor, Pepe Sancho, en 2002.

En 1985 María Jiménez recibe la peor noticia de su vida, su hija Rocío fallecía en un accidente de coche la mañana del 8 de enero. María no podía creerse la noticia, ella pensaba que Rocío estaba en un tren de camino al colegio en el que estudiaba. El propio Pepe Sancho, había acercado a Rocío a la estación de tren, y por eso fue aún más sorprendente que fuera en aquel coche en el que se produjo el accidente.

Aquel golpe sumió a la artista en una profunda depresión. Se alejó de las cámaras y se volcó en su otro hijo, Alejandro, al que llegaron incluso a darle clases en casa porque la cantante no soportaba la idea de separarse de él. Fue entonces cuando Pepe Sancho y María Jiménez volviron a estar juntos. Pero nada repuso la pérdida de Rocío.

En el documental de Lazos de sangre, la cantante pide no hablar de su hija y zanjó el tema con unas rotundas declaraciones: "Tuve una hija preciosa, que no me gusta hablar de este tema porque me pongo muy triste, porque igual que Dios me la dio, me la quitó". María nunca se recuperó y su dolor siguió igual de vivo que el primer día.