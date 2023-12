¿Qué es el lipedema, la enfermedad desconocida que sufría la actriz Itziar Castro desde hace años?

Itziar Castro falleció en la noche de ayer a causa de un probable "fallo cardiaco", tal y como informó la directora de su agencia de representación, Gabriela Defty. Desde entonces, muchos hablan de la enfermedad que la actriz sufría: un lipedema del que se enteró gracias a redes sociales.

Ocurrió durante el confinamiento cuando para paliar el aburrimiento y seguir creando contenido en redes sociales, Itziar Castro formó parte de un llamado "art challenge" realizado por otros famosos que consistía en replicar obras de arte conocidas y publicarlas. La actriz se decantó por reproducir la popular obra de la mujer en el baño de Botero.

La actriz Itziar Castro descubrió durante el confinamiento que tiene una enfermedad congénita llamada lipedema que afecta a un 20% de las mujeres y se confunde con el sobrepeso Itziar Castro

Así se enteró Itziar Castro de que sufría lipedema

En la publicación hubo comentarios de todo tipo. Hubo muchísimos halagos pero también críticas, a las que Itziar, desafortunadamente, ya estaba acostumbrada. En uno de esos comentarios, un seguidor le alertaba de que podría sufrir una enfermedad llamada lipedema en la que el usuario le explicaba que era "una enfermedad inflamatoria debido a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moratones". Esto llamó la atención de la actriz que acudió al médico para comprobar esta información.

Efectivamente, el seguidor estaba en lo cierto. Itziar Castro sufría lipedema, "una enfermedad genética", en palabras de la actriz, que hasta el momento desconocía. Esta enfermedad, tal y como recoge la revista médica Elsevier, "es un trastorno crónico del tejido adiposo, caracterizado por depósitos grasos desproporcionados en miembros inferiores y dolorosos con preservación de los pies, siendo una entidad casi exclusiva de las mujeres". Esto quiere decir que el lipedema consiste en el depósito "anormal" de "tejido adiposo subcutáneo" en las piernas, caderas y glúteos originando "una acumulación desproporcionada" en las extremidades inferiores, motivo por el cual se dio cuenta el seguidor que la alertó sobre esto.

Según recoge la principal agencia del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a investigación biomédica y salud pública, NIH, el lipedema es sufrido por un 10% de la población femenina, una minoría de la que Itziar Castro formaba parte. Debido a esto, su diagnóstico a día de hoy "es un desafío" tal y como explican desde la página web de información médica.

"No se habla, no se estudia, no se conoce", reivindicó Itziar Castro cuando contó su historia en un vídeo de Instagram. "Mucha gente piensa que lo que tengo es celulitis, piel de naranja", pero no. "El lipedema no se va con dieta, no se va con deporte... Solo se puede quitar haciendo una reducción clínica, osea, operando".

Decidió ponerse en manos de un médico especializado en lipedema con el objetivo de llegar a operarse y quitarse las acumulaciones de grasa, tal y como comentó en el vídeo. También insistió en que "no es por estética, es por salud". Así mismo tuvo que volver a comentar que sus análisis estaban perfectos y que ella era "una gorda feliz", para hacer frente a todas aquellas críticas basadas en la gordofobia.

De la misma manera contó una anécdota que le ocurrió durante el rodaje de un capítulo de 'Vis a vis': "Tuvimos que hacer un pequeño parón porque precisamente una de las piernas empezó a hincharse, tenía muchísima inflamación y fui de urgencias". Allí le dijeron que tenía "una infección". La trató con antibióticos. Sin embargo, años después descubrió que en realidad era lipedema lo que sufría.

En el año 2020 cuando compartió el vídeo explicó que estaba en una fase de "preoperatorio" en la que tenía que hacer unos "drenajes" y trabajar mano a mano con un fisioterapeuta oncológico especializado.