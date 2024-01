Relacionan la migraña con un riesgo 3 veces mayor de sufrir un accidente de tráfico

La migraña es una enfermedad, de las más debilitantes que existen, según la Organización Mundial de la Salud. Los síntomas de una migraña, dolores intensos y recurrentes de cabeza, pueden tener importantes repercusiones en la vida personal y laboral de los pacientes que la padecen. Si nos preguntamos cuántas personas tienen migraña, la respuesta es, aproximadamente, mil millones de personas en todo el mundo. Esto supone que el porcentaje es del 12% de la población mundial.

En España más de 5 millones de personas padecen migraña, de las cuales más del 70% tienen una discapacidad grave y un 14% una discapacidad moderada, según las cifras más recientes de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Hay muchos tipos de migraña, y aunque suele afectar sobre todo a personas adultas jóvenes, se pueden padecer a cualquier edad. Por sexos, afecta principalmente a las mujeres.

Para que veamos lo incapacitante que puede llegar a ser y la seriedad del problema de las migrañas, un nuevo estudio realizado por investigadores del Campus Médico de Anschutz de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) revela que los conductores de edad avanzada a los que se les ha diagnosticado migraña recientemente tienen tres veces más probabilidades de sufrir un accidente de tráfico. Por el contrario, los conductores de edad avanzada que declararon haber padecido migrañas en el pasado no tenían más probabilidades de sufrir un accidente de tráfico que los que no padecían migrañas.

Además, los resultados del estudio, publicados en la revista Journal of the American Geriatrics Society, analizaron la relación entre los medicamentos que se prescriben habitualmente para el tratamiento de las migrañas y el aumento del riesgo de accidente. Descubrieron que no influían en la relación entre las migrañas y los accidentes o los hábitos de conducción. Sin embargo, pocos participantes de la muestra del estudio utilizaban medicación para la migraña aguda.

"Las migrañas afectan a más del 7% de los adultos estadounidenses mayores de 60 años", afirma Carolyn DiGuiseppi, doctora, profesora de la Escuela de Salud Pública de Colorado y autora principal del estudio. "La población estadounidense está envejeciendo, lo que significa que un número cada vez mayor de conductores adultos mayores podrían ver afectadas sus capacidades de conducción por síntomas de migraña que antes no experimentaban. Estos síntomas incluyen somnolencia, disminución de la concentración, mareos, dolor de cabeza debilitante y más", enumera.

Relacionan las migrañas con los accidentes de tráfico Freepik

Los investigadores realizaron un estudio longitudinal de cinco años con más de 2.500 conductores activos de entre 65 y 79 años en cinco centros de Estados Unidos. Los participantes se clasificaron como diagnosticados previamente de síntomas de migraña (12,5%), sin diagnóstico previo pero con síntomas durante el periodo de estudio (1,3%) o nunca migrañosos.

Los resultados indican que las personas con diagnóstico previo no presentaban una probabilidad diferente de sufrir accidentes después del inicio del estudio, pero las personas con migrañas de nueva aparición tenían más del triple de riesgo de sufrir un accidente en el año siguiente al diagnóstico. Sin embargo, los conductores con diagnóstico previo experimentaron más frenazos bruscos en comparación con los adultos que nunca habían padecido migraña.

"Estos resultados tienen implicaciones potenciales para la seguridad de los pacientes mayores que deberían abordarse", dice DiGuiseppi. "Los pacientes con un nuevo diagnóstico de migraña se beneficiarían de hablar con sus médicos acerca de la seguridad al volante, incluyendo tener especial cuidado con otros riesgos, como la conducción distraída, el alcohol, la medicación para el dolor y otros factores que afectan a la conducción", concluye.

¿Cuáles son los síntomas de una migraña? ¿Dónde duele?

Uno de los principales tipos de cefalea son las jaquecas o migrañas. El principal síntoma de una migraña es el dolor, que suele afectar a la mitad de la cabeza empezando por la sien o la frente. El dolor es muy intenso y pulsátil; suele ir acompañado de náuseas, vómitos, molestias por la luz y el sonido con episodios que pueden durar desde unas horas hasta tres días.

¿Qué es lo que causa la migraña? Las causas de una migraña no se conoce completamente, aunque se cree que hay varios factores involucrados, entre ellos: genética, cambios químicos en el cerebro, hormonales o en el flujo sanguíneo del cerebro, entre otros. En caso de sospechar que se padecen migrañas, se debe acudir a un profesional sanitario. Estas son algunas formas de combatir las migrañas.