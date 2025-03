Los relojes inteligentes también sirven para detectar infecciones virales

La detección temprana de una enfermedad es fundamental para prevenir su propagación, ya sea Covid-19, gripe o un resfriado común. Sin embargo, muchas enfermedades son más contagiosas incluso antes de que las personas sepan que están enfermas. Las investigaciones muestran que el 44% de las infecciones por covid se propagaron varios días antes de que los afectados presentaran síntomas.

Ahora, investigadores de la Universidad Aalto, la Universidad de Stanford y Texas A&M (de Estados Unidos) han publicado un estudio que modela cómo los relojes inteligentes podrían proporcionar una forma simple y efectiva de minimizar drásticamente la propagación involuntaria de enfermedades en personas presintomáticas o asintomáticas. La investigación, publicada hoy en la prestigiosa revista "PNAS Nexus", revela una nueva y poderosa herramienta para la gestión de pandemias.

"A diferencia de lo que ocurría durante la pandemia, ahora disponemos de datos concretos sobre cómo se desarrollan estas y de la eficacia de las distintas medidas para frenar su propagación. Si a esto añadimos que la tecnología portátil es ahora extremadamente eficaz a la hora de detectar los primeros signos fisiológicos de la infección, estamos mucho mejor preparados", afirma Märt Vesinurm, de la Universidad Aalto de Finlandia.

Numerosos estudios han demostrado la precisión de los dispositivos portátiles a la hora de reconocer los marcadores fisiológicos de diversas enfermedades varios días antes que el propio usuario. Por ejemplo, los relojes inteligentes de uso cotidiano pueden determinar con un 88% de precisión (a partir de la respiración y la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel y otros marcadores) si se está contagiando de Covid-19. Y su precisión aumenta hasta el 90% en el caso de la gripe, afirma Vesinurm. En promedio, las personas reducen el contacto social entre un 66% y un 90% desde el momento en que se dan cuenta de que están enfermas, incluso cuando no se encuentra en una situación de pandemia.

"Incluso en el extremo inferior del cumplimiento, si las personas reciben y actúan en consecuencia con una advertencia temprana mediante el autoaislamiento, el impacto es significativo. Incluso una reducción de tan solo el 66-75% en los contactos sociales poco después de la detección mediante relojes inteligentes (teniendo en cuenta que eso es equivalente a lo que haría normalmente si tuviera síntomas de resfriado) puede llevar a una disminución del 40-65% en la transmisión de la enfermedad en comparación con alguien que se aísla desde el inicio de los síntomas", dice Vesinurm.

Cabe destacar que la investigación muestra que un mayor cumplimiento, como el que se observa en una situación de pandemia, podría detener eficazmente una enfermedad. Entonces, ¿podrían los relojes inteligentes ayudarnos a controlar una posible epidemia de H5N1 (gripe aviar)?

"No veo ninguna razón para no hacerlo", afirma Vesinurm. "A medida que recopilamos datos más específicos sobre cómo las diferentes enfermedades afectan a estas mediciones, no hay ninguna razón por la que no podamos distinguir entre enfermedades, desde la gripe aviar y el VIH hasta el resfriado común, especialmente cuando se utilizan junto con métodos avanzados de aprendizaje automático y otros datos del usuario".

El equipo de investigadores es el primero en tomar datos del mundo real de numerosos estudios epidemiológicos, biológicos y de comportamiento revisados ​​por pares, y los reúne para modelar matemáticamente cómo se propaga la infección a nivel de población. A través de esta poderosa combinación de datos y tecnología, Vesinurm prevé un futuro en el que los relojes inteligentes cambien la forma en que enfrentamos las pandemias, tanto a nivel individual como de políticas.

"La gente está acostumbrada a los dispositivos portátiles y es probable que confíen en ellos. Si bien aún no son diagnósticos, podrían ayudar a que las estrategias impopulares como las mascarillas, los confinamientos y las pruebas invasivas sean más específicas y menos contundentes", afirma. Una advertencia temprana de su reloj inteligente sería la señal para tomar otras medidas, como hacerse una prueba PCR, usar una mascarilla o "no visitar a su abuela". La acción dependería del contexto social en ese momento y de la evaluación del riesgo de cada individuo.

Tener esta información no solo permite a las personas tomar decisiones que mantengan a sus seres queridos o a su comunidad a salvo, sino que también brinda a los tomadores de decisiones una herramienta poderosa.

"Podría ser que a los gobiernos les resulte más rentable en una situación de pandemia proporcionar un reloj inteligente a todas las personas que lo deseen, aunque, por supuesto, esto conlleva sus propias consideraciones éticas", afirma Vesinurm. "De cualquier manera, con la detección temprana literalmente al alcance de la mano, veo muchos motivos para tener esperanza".