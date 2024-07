Tecnología sanitaria: aliada del sueño olímpico y paralímpico

Desde el viernes y hasta el próximo 11 de agosto, París acapara todas las miradas como ciudad organizadora de los Juegos de la XXXIII Olimpiada. Cerca de 350 deportistas españoles –de un total de 10.500 atletas de 206 países– participan en las 36 disciplinas establecidas y otros 140 recogerán el testigo a partir del 28 de agosto en los Juegos Paralímpicos.

Para hacer realidad el sueño olímpico y paralímpico y optar al éxito en estas citas los deportistas españoles cuentan con algo a su favor: el equipo médico que les asistirá en esta cita y el apoyo que ofrece la tecnología sanitaria, plenamente integrada en el antes, el durante y el después de la competición. Si la planificación de un deportista para París 2024 arrancó mucho antes del encendido del pebetero, lo mismo ocurre respecto a la planificación sanitaria. Con meses de anterioridad, la Comisión Médica del Comité Olímpico Español (COE) identificó necesidades y recursos en función de diversos factores: desde la propia ubicación de los Juegos –la cercanía de París y similitudes geosociales con España facilita la logística–, la cifra de deportistas clasificados, los requerimientos y servicios ofrecidos por del Comité Organizador, etc. Todo ello ha hecho que la delegación española viaje a París con un equipo médico compuesto por decenas de profesionales que, a su vez, se apoyarán en equipamiento y material sanitario de vanguardia.

Para París 2024 hay acreditados cuatro médicos del COE. «Dos ejercerán de forma fija en la Villa Olímpica. Otros dos serán itinerantes, los cuales se desplazarán por las sedes según el calendario de competición o riesgo físico inherente de la disciplina, como es el caso del boxeo, la escalada, etc. A este equipo interno del COE se suman más de una veintena de facultativos y fisioterapeutas pertenecientes a las federaciones que participan en modalidades de equipo», explica Charo Ureña, miembro de la Comisión Médica del COE y una de las profesionales desplazadas a la capital francesa.

Una vez definidos los recursos humanos llega el turno de los recursos materiales y logísticos. «La celebración de esta edición en Europa facilita sobremanera la planificación sanitaria en comparación con otras citas como Río de Janeiro 2016 o Tokio 2020, las cuales coincidieron, además, con la irrupción del virus del Zika y la pandemia de la COVID-19, respectivamente. Los servicios médicos en Europa son similares entre los países. Por ello, en esta ocasión el stock el que acudimos a París no es tan elevado, tanto en referencias como unidades, como en otras ediciones en otros continentes», confirma Ureña.

Material imprescindible

En las bodegas de los aviones que ha desplazado a la delegación española a París y en los camiones habilitados por el COE no falta material de curas, test diagnósticos, mascarillas, instrumental médico básico (fonendos, etc.) así como ecógrafos, equipos de fisioterapia, termoterapia, etc. El stock sobrante deberá regresar a España una vez acabada la cita «salvo el equipamiento tecnológico, que puede mantenerse allí para su utilización en los Juegos Paralímpicos», concreta Ureña. El empleo durante los Juegos de otras tecnologías y equipamiento que ya son habituales en el deporte profesional como camas hiperbáricas, tanques de oxígeno, etc., no está permitido, pero no sería descabellado pensar que también formen parte del «inventario» médico en ediciones futuras.

Al igual que los deportistas, el equipo médico tiene su «centro neurálgico» en la Villa Olímpica de París, donde tienen reservada una planta de su bloque para la atención sanitaria a los deportistas, en la que se dispone una consulta médica, una sala para ecógrafos (de luminosidad oscura), una sala de fisioterapia con diversas camillas y un despacho. «Los médicos de las Federaciones que acudan a los Juegos para los deportes colectivos también pueden hacer uso de estos espacios», concreta la coordinadora médica del COE.

Junto a los recursos propios de cada delegación, el Comité Organizador también pone a disposición una «farmacia olímpica» y una policlínica dentro de la Villa. «Si necesitamos un tratamiento específico, o más existencias de material sanitario dentro de los permitidos por el COI, podemos solicitarlo en la farmacia olímpica. Y en la policlínica hay servicio de ginecología, consulta dental, etc.», explica Ureña.

¿Qué ocurre si un deportista necesita una asistencia especial o de emergencia que no puede ser satisfecha dentro de la Villa? Los hospitales de París también se ponen a disposición de los Juegos. No obstante, aquí los procedimientos cambian: los equipos médicos de las delegaciones deben llegar a un acuerdo con sus compañeros de estos centros –por ejemplo, para decidir la conveniencia de una operación de urgencia– si bien «la última palabra sería siempre la de los profesionales o responsables del hospital», asegura Ureña. No obstante, «la cercanía de París minimizaría cualquier posible problema, dado que no hay impedimento para que un deportista regrese temporalmente a España para someterse a pruebas y, si es el caso, regresar a la competición», añade.

Una industria clave

La disponibilidad de la tecnología sanitaria en el deporte es posible gracias a la apuesta de la industria del ramo. «Al igual que la tecnología sanitaria innovadora está integrada en la atención médica y en la vida de la población, también en el deporte», apunta Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin. «Cada vez es más utilizada para prevenir riesgos, anticipar problemas de salud del deportista, acortar plazos de recuperación y optimizar el rendimiento deportivo. Y de manera especial en el deporte paralímpico, donde su práctica no puede entenderse sin el uso de prótesis o dispositivos de ayuda al deportista», añade Crespo.