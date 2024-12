Tres noticias y una conclusión

Siempre se dijo que tres noticias se entienden mejor que una aislada, y es verdad. Aquí van tres de ellas, sobre la pandemia de la Covid-19, para cerrar este año 2024.

Una.- Tras dos años de investigación, y después de enviar 100 cartas de control, realizar 30 declaraciones transcritas, 25 audiencias, y revisar más de un millón de documentos, un Comité de la Cámara de Representantes de los EE UU, ha redactado un demoledor informe de 510 páginas en el que concluye que el coronavirus no apareció como fruto de la naturaleza, ni procedió de murciélagos, pangolines, civetas o productos expuestos en un mercado chino, como se nos contó, sino que fue creado en el laboratorio de Wuhan, en China, pero por entidades de Estados Unidos, con antecedentes en investigaciones de ganancia de función con niveles inadecuados de bioseguridad. En concreto, organismos nacionales USA financiaron un trabajo de ese tipo bajo la dirección del doctor Peter Burke, utilizándose dinero público para facilitar semejante actividad de «ganancia de función». El Departamento de Salud USA ha iniciado procedimientos oficiales de inhabilitación y suspendidos todos los fondos para este tipo de actividades, dado que los procedimientos para supervisar investigaciones potencialmente peligrosas son deficientes y plantean una amenaza tanto para la salud pública como para la seguridad nacional.

El Comité afirma también en sus conclusiones que la respuesta de la OMS a la pandemia fue un rotundo fracaso y que las medidas que se adoptaron contra el coronavirus, entre ellas el distanciamiento social y la obligación de llevar mascarillas, carecían de base científica sólida. El informe subraya cómo el doctor Fauci, coordinador de la lucha contra la propagación del SARS CoV-2, al referirse al distanciamiento social, fue incapaz de dar una sola razón científica para aconsejarlo, y con relación a los confinamientos, concluye que ocasionaron un daño incalculable no solo a la economía, sino a la salud mental y física de las personas, con un efecto especialmente negativo en los más jóvenes.

Entre las críticas, el Comité es duro con la Administración Biden, por emplear métodos «antidemocráticos y probablemente inconstitucionales» (como presionar a las redes sociales para que censuraran determinados contenidos) amparándose en una falsa «lucha contra la desinformación», o que la Agencia para los Medicamentos (FDA) «apresuró la aprobación de las vacunas covid para cumplir con el plazo arbitrario fijado por la Administración Biden».

Dos.- También en EE UU, un juez federal ha ordenado a la FDA que publique más de un millón de páginas de documentos que detallan como las vacunas covid eran experimentales. El caso, en el Distrito Norte de Texas, fue presentado por el grupo de defensa Public Health and Medical Professionals for Transparency (Phmpt), que solicitó datos relacionados con los antídotos. La FDA intentó anular el caso alegando que necesitaría hasta 75 años para procesar la información, pero el argumento fue rechazado por el juez Mark Pittman, quien dijo que la FDA tiene hasta el 30 de junio de 2025 para publicarla: «La pandemia ya pasó hace tiempo y no hay motivos legítimos para ocultarle al pueblo la información en la que se basó el gobierno para aprobar aquellas vacunas».

Tres.- En una sesión parlamentaria reciente, la ministra de Salud de Países Bajos, Fleur Agema, sorprendió al admitir que la gestión de la pandemia de Covid-19 fue en realidad una operación militar liderada por la OTAN, lo que generó un intenso revuelo y debate posterior sobre la influencia militar en la política sanitaria y la soberanía de las naciones. Agema dijo que las decisiones tomadas durante la pandemia no solo respondían a necesidades sanitarias, sino también a compromisos internacionales adquiridos con la OTAN. La ministra detalló que la preparación ante pandemias y amenazas híbridas son parte de las obligaciones contraídas con la Alianza Atlántica.

Conclusión.- En efecto, tres noticias se entienden mejor que una. Nos engañaron sobre el origen de la Covid-19, así como la manera de combatirla. Ni distancias de seguridad, ni mascarillas ni vacunas. Se obligó a las personas a tomar medidas en las que no creían. Se pisotearon derechos y se censuró en redes, tachando de «desinformación» cualquier duda sobre el origen del virus y su tratamiento. Mintieron los políticos, y muchos de ellos se lucraron gracias a las mascarillas, los test, las PCR obligatorias y las emergencias decretadas amparándose en el miedo. La inmensa mayoría de los médicos no se cuestionó los protocolos, pese a que muchos no creían en ellos. Los medios tampoco investigaron. La democracia norteamericana ha permitido esta fiscalización, impensable en países como España.