Tumores del mediastino: ¿qué son y cómo se tratan?

Dolor torácico, fiebre, tos (en ocasiones acompañada de sangre), ronquera, sudores fríos, pérdida de peso y escalofríos son algunos de los síntomas que a veces dan los tumores del mediastino (una zona en la mitad del tórax que separa los pulmones).

Pero no siempre dan sintomatología. De hecho, entre el 40 y el 50% de los casos son asintomáticos y se detectan de forma casual en un radiografía del tórax o en cualquier otra prueba de imagen como una tomografía, por ejemplo, realizada por otro motivo.

«El estudio inicial se realiza con una radiografía de tórax, que permite evaluar la silueta mediastínica. Es fundamental mantener un nivel elevado de sospecha ante alteraciones de esta silueta», explica el doctor Francisco Javier Moradiellos, jefe de Servicio de Cirugía Torácica Avanzada del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que acaba de superar las 500 cirugías robóticas torácicas, lo que lo convierte en el equipo con mayor experiencia en toda España en esta clase de intervenciones asistida por robot.

«Sin embargo, para confirmar la naturaleza del tumor y su relación con otras estructuras –prosigue–, es necesario recurrir a pruebas más avanzadas como la tomografía computarizada (TAC) con contraste, la resonancia magnética (RM) y, en muchos casos, la tomografía por emisión de positrones (PET-TAC)».

«Además, en determinadas situaciones se recomienda una biopsia mediante punción guiada por imagen o una biopsia quirúrgica para establecer un diagnóstico definitivo en caso de cirugías previsiblemente complejas o casos que requieran tratamiento quimioterápico antes de la cirugía», añade.

Los tumores de mediastino pueden originarse en cualquiera de las estructuras que lo componen. Así, como precisa el doctor, «existen tumores primarios y secundarios, siendo estos últimos el resultado de metástasis de cánceres de otras localizaciones, habitualmente en los ganglios linfáticos».

Entre los tumores primarios más frecuentes se encuentran, según los datos facilitados por el cirujano, los timomas, los linfomas y los tumores neurogénicos. Su incidencia es relativamente baja en comparación con otros tipos de cáncer torácico, y su frecuencia no parece estar en aumento de modo significativo. Es importante reiterar que no todos los tumores o lesiones del mediastino son malignos, existiendo tumores benignos de lento crecimiento o incluso lesiones congénitas que no deben generar necesariamente alarma en los pacientes.

Cirugía robótica

Respecto a su tratamiento, el tipo de neoplasia, ubicación o tamaño definen el mejor tratamiento. Pero sin duda «el empleo del robot Da Vinci ha revolucionado la cirugía torácica, permitiendo a los especialistas abordar tumores de mediastino con mayor seguridad y eficacia. A diferencia de la videotoracoscopia tradicional, que ofrece menos grados de libertad en los movimientos de los instrumentos, el sistema robótico permite una manipulación más precisa y estable, filtrando el temblor fisiológico del cirujano», destaca el cirujano.

«Este tipo de cirugía resulta especialmente útil en tumores localizados en zonas difíciles de alcanzar o en aquellos casos donde es fundamental preservar estructuras vecinas. Además, la cirugía robótica ha demostrado ser una opción válida en pacientes con mayor fragilidad o con comorbilidades, que podrían no tolerar una cirugía tradicional», asegura.

De hecho, aunque los tumores de mediastino representan un desafío en la práctica clínica debido a su ubicación y variabilidad, «los avances en la imagen diagnóstica y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, como la cirugía robótica, han mejorado considerablemente el manejo de esta patología», incide Moradiellos, el primer cirujano de España en realizar cirugía pulmonar asistida con robot. Y, a medida que la tecnología sigue evolucionando, «es probable que se logren aún mejores resultados en el tratamiento y pronóstico de estos tumores», pronostica.

La edad de diagnóstico

Los tumores del mediastino, como explica el doctor Moradiellos, pueden presentarse a cualquier edad, aunque algunos tipos son más comunes en ciertos grupos etarios. Por ejemplo, «los linfomas mediastínicos suelen afectar a adultos jóvenes, mientras que los tumores neurogénicos son más habituales en niños», detalla.

En cuanto a variación por sexo, el doctor Moradiellos afirma que «no existe una diferencia drástica en cuanto a la distribución por sexo, aunque algunas formas específicas pueden tener una mayor prevalencia en hombres o mujeres». Respecto a su pronóstico, depende del tipo histológico, la fase y la respuesta al tratamiento.