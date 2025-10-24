De 20 euros a 7.600: detenido un nieto en Santander tras estafar a su abuela

Un joven ha sido arrestado en Santander por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de estafa, tras realizar varios reintegros de efectivo de la cuenta bancaria de su abuela, a quien inicialmente había dejado acceder a la cartilla para retirar solo 20 euros.

La investigación se inició el 16 de octubre, cuando la víctima presentó una denuncia, relatando que el 17 de septiembre había confiado la cartilla a su nieto para que sacara 20 euros de la cuenta bancaria y se los quedase. Aunque el joven prometió devolverla, nunca lo hizo.

Días después, la hija de la denunciante detectó varios movimientos sospechosos en la cuenta de su madre, sumando un total de 7.670 euros retirados sin autorización del titular.

A pesar de que el joven negó haber realizado las transacciones, las pruebas recabadas por los investigadores, incluyendo el análisis de movimientos bancarios, confirmaron su implicación directa.

El 22 de octubre, la Policía localizó y detuvo al sospechoso. Tras prestar declaración, fue puesto en libertad con cargos, con la obligación de presentarse ente la Autoridad Judicial cuando sea requerido.