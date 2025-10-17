Hasta 200 euros de multa y 6 puntos por ignorar la nueva señal de la DGT para reforzar la seguridad de los ciclistas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado una nueva medida destinada a proteger a los ciclistas, quienes constituyen el colectivo más vulnerable en la carretera y registran la mayor proporción de víctimas en accidentes de tráfico cada año. La iniciativa surge ante la preocupación por el alto número de siniestros, muchos de los cuales ocurren durante las maniobras de adelantamiento en carreteras secundarias o con tráfico denso.

Esta estrategia se materializa con la introducción de la señal S-891, un panel complementario que se instala bajo señales verticales ya existentes. Su función es servir como un recordatorio permanente y visual de la distancia de seguridad legal, integrando el mensaje de forma clara sin duplicar información.

Un portavoz de la DGT ha subrayado que "respetar la distancia lateral salva vidas, y esta señal es un recordatorio permanente de esa responsabilidad".

Un recordatorio visual para salvar vidas

La señal actúa como refuerzo de una norma que ya figura en el Reglamento General de Circulación, la cual establece la obligatoriedad de mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros al sobrepasar a ciclistas y ciclomotores. El diseño de la nueva señal ha sido concebido para resultar pedagógico y fácilmente comprensible para todos los conductores.

El incumplimiento de esta norma conlleva una sanción grave. Los conductores que no respeten la distancia de seguridad al adelantar a un ciclista se enfrentan a una multa de 200 euros y a la pérdida de seis puntos en su permiso de conducción.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia más amplia de la DGT para modernizar el catálogo de señales de tráfico, que no se actualizaba en las últimas dos décadas.