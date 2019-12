¿Un hijo o una mascota?

Durante los últimos años ha descendido la natalidad y ha aumentado el número de animales de compañía. Esto puede deberse a que requieren de menos gastos y responsabilidades que un bebé. En nuestro país hay alrededor de 13 millones de mascotas, de las que algo más de 12 millones son perros. De hecho, cada vez son más los centros que ofertan ocio y cuidados para ellos, como cafeterías «dog friendly», playas o incluso hoteles.

Si bien la primera etapa tras el nacimiento de un niño puede ser sensible, tensa o susceptible de polémicas en una relación, una encuesta realizada a 1.000 españoles por el grupo Rover, ciudadores de perros, en octubre de 2019, ha reflejado que tener un perro puede ayudar a la convivencia en pareja. Así, el 64% de las relaciones españolas afirma que han visto su relación fortalecida desde que tienen uno. Además, el 50% sostiene que invierten más tiempo de calidad juntos gracias a su mascota. Asimismo, la investigación desveló que uno de cada cinco jóvenes ha decidido que su familia esté compuesta solo por perros y no por niños. Cerca de la mitad de encuestados asevera que tener una mascota conlleva tener una vida en conjunto.

Por otro lado, el estudio indica que tener una mascota puede ser conflictivo por temas de celos o falta de atención. Por ejemplo, un 40% afirma que publica más fotos de sus mascotas en sus redes sociales que de sus novios o novias. De hecho, un 10% de las parejas certifica practicar menos sexo desde que tienen un perro. En conclusión, también puede suponer un problema por motivos de tiempo y atención, que tendrá como consecuencia el buen (o mal) humor de los miembros de la pareja. Otros datos relevantes son que un 40% considera un elemento decisivo a la hora de iniciar una relación con alguien la aceptación y agrado de mascotas. Y, por lo visto, tener un perro «te hace más guapo», ya que 6 de cada 10 personas se sienten más atraídas hacia sus parejas desde que son dueños de un perro. Según los encuestados, ser propietarios de un perro es más relevante que vivir juntos (33%) o conocer a la familia del otro (13%).

Parece que los animales son los nuevos «hijos» para sus dueños. Incluso un estudio realizado por Amazon (2019) sobre comportamientos y actitudes de dueños de mascotas en España reveló que más de la mitad de los españoles prefiere a sus animales antes que a los seres humanos. El 49% de los encuestados reconocía que ajustan los planes vacacionales según las posibilidades de sus canes. Y además, una flagrante mayoría reclama días de permiso en el trabajo en caso de fallecimiento de sus «hijos de cuatro patas»

El gasto medio en ellos es de 45 euros al mes y, como si de personas se tratasen, los dueños no se olvidan de celebrarles fiestas de cumpleaños, realizarles sesiones de fotos e incluso asegurarlos por si se diera algún percance. La investigación concluye con que tener una mascota contribuye a mejorar su salud mental y el 87% considera que son capaces de tener emociones humanas

La moda en las redes sociales

Entretanto, los perros también se han convertido en víctimas de las redes sociales. De la era de internet y nuevas tecnologías no están exentos: un perro puede ser también un «instagramer», aunque no sea a costa de su voluntad. No son pocos los que generan miles de seguidores en cuentas donde se publica su día a día, sus habilidades, belleza o cualquier curiosidad vinculante. Por ejemplo, Neville Jacobs, el can del diseñador de moda, Marc Jacobs, le hace la competencia a su dueño con 209.000 seguidores en Instagram. Otro caso destacable es el de la mascota de color negro de la cantante Lady Gaga, Miss Asia Kinney, que posee nada más y nada menos que 246.000 seguidores.