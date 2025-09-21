Extraen un cangrejo vivo del oído de un niño que se encontraba de vacaciones en México

Un niño mexicano vivió una experiencia inusual después de una visita a la playa: un cangrejo se introdujo en su oído, lo que le causó incomodidad y preocupación. Su madre, la influencer Kitzia Mitre, compartió el incidente en redes sociales, mostrando el momento en que un médico extrajo al crustáceo vivo del oído del niño. El video rápidamente se volvió viral, generando asombro y comentarios entre los usuarios.

El niño, identificado como Pedro, comenzó a sentir molestias en su oído poco después de regresar de la playa. Ante la persistencia de los síntomas, su madre lo llevó a un centro de salud local, donde los médicos confirmaron la presencia del cangrejo en su oído. Durante la extracción, Pedro pidió a su madre que grabara el procedimiento, lo que permitió documentar el proceso y compartirlo con sus seguidores.

El vídeo muestra al niño sosteniendo la mano de su madre mientras el médico, con una mano, sostiene su cabeza y, con la otra, retira al cangrejo del oído. Aunque Pedro se muestra visiblemente nervioso, el procedimiento se realiza con éxito y sin causar daño. La madre expresó su alivio y agradecimiento hacia el equipo médico por su profesionalismo y rapidez en la atención.

El animal, que había perdido una de sus patas, seguía vivo y trató de escapar una vez fuera del oído.Los facultativos examinaron el tímpano y el conducto auditivo de Pedro, confirmando que no había sufrido daños aparentes.

Los especialistas aprovecharon este caso para recordar los riesgos potenciales de los cuerpos extraños en el oído, especialmente organismos vivos. Advirtieron sobre la importancia de no intentar extracciones caseras y buscar siempre atención profesional inmediata. Finalmente, la familia confirmó que Pedro se recuperaba sin consecuencias.