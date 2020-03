Coronavirus: lo que debes hacer y lo que no

Ya es oficial. El coronavirus ha vuelto del revés nuestras vidas. Muchos son los consejos que nos llegan sobre lo que no hay que hacer bajo ningún concepto o justo todo lo contrario, lo que debes hacer sí o sí. Un bombardeo constante de información en el que resulta complicado incluso diferenciar lo que es cierto de lo que no. Hasta el momento, esto es lo que sabemos.

Qué debemos hacer ante el coronavirus

LA HIGIENE. Es uno de los puntos más importantes. Estos días se ha hecho hincapié en la importancia de lavarse las manos con agua y jabón o con un gel desinfectante que lleve alcohol. Es el método más eficaz para cerrar la puerta al coronavirus.

Y en este mismo punto hay señalar la importancia de no tocarse la cara. ¿Por qué es tan importante no tocarse la boca, la nariz y los ojos? La respuesta es muy sencilla. Hay que evitar en la medida de lo posible el contacto de las manos con la boca, las fosas nasales o los ojos. Principalmente, porque constituye la forma más común de inocular un virus.

LA PREVENCIÓN. A nadie se le escapa que es muy complicado predecir la llegada de una pandemia o enfermedad del calibre del coronavirus, pero existen diversos consejos para prevenir infecciones virales.

El aislamiento es otra de las medidas recomendadas para prevenir los contagios. Pero ¿Cuánto tiempo hay que quedarse aislado en casa y quién debe aislarse? No hace falta quedarse 40 días en casa. Los síntomas del coronavirus dan la cara pasados entre 5 y 7 días tras el contagio. Los médicos establecen en quince días el aislamiento.

Buscar el lado positivo. Ahora mismo más de uno se preguntará dónde está ese lado. No es más que darle la vuelta a lo negativo y aprender de la solidaridad, el tiempo en familia, el tiempo para la reflexión (si tienes niños esto se complica) o el ocio sin gasto. En definitiva, una forma distinta de ver la realidad en tiempos difíciles y apartar las quejas. Pero, ¿es posible ver el lado positivo? ....

Lo que NO debes hacer ante el coronavirus

Evitar aglomeraciones y reuniones innecesarias . El cierre de guarderías, colegios y universidades no es por vacaciones. Pues bien, de nada sirven las medidas de “protección” ante este virus si la gente no se conciencia. Basta con echar un vistazo a los parques, bares, terrazas... todo lleno. De qué sirve cerrar colegios si los niños siguen juntos en los parques y lo que es peor, con los abuelos. Por no hablar de todos los que aprovechan el buen tiempo para quedar en un bar o una terracita.

¿Hay que ir al gimnasio? Esta es una de las preguntas más planteadas estos días. El cierre de centros culturales, bibliotecas y polideportivos es un hecho, pero... ¿Es peligroso ir al Gym? A priori, los gimnasios no deberían ser más peligrosos que el transporte público u otros espacios donde se concentre un gran número de gente, como una misa, pero hay que tomar precauciones.

STOP BULOS. Ni que decir tiene que no hay que hacer caso de las “fake news”, bulos o como quieran llamarse. Tampoco hay que darles cancha. Los grupos de Whatsapp y redes sociales se han convertido en el medio perfecto para su difusión pero que nadie te engañe, cuidado con los bulos del coronavirus. Y es que, sobra decir, que beber pis de los niños o tomar agua a 27 grados... no sirve de nada. Tampoco ir a comprar enfundado en neopreno.