Ante la avalancha de mensajes, recomendaciones, informaciones... sobre el coronavirus hay que poner especial atención en los bulos o falsos mensajes que circulan por las redes y los grupos de Whatsapp. Uno de los últimos en aparecer es un audio alarmista del supuesto jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón.

En tono trágico y alarmista, el supuesto médico asegura pertenecer a la jerarquía de este hospital y advierte de que “la infección se encuentra en fase de descontrol”. En el audio, que dura unos cuatro minutos, va más allá y advierte de que habrá un repunte importante de infectados por coronavirus. Asegura que esta infección no se asemeja en nada a una gripe y que incluso está muriendo gente joven. Plantea una situación muy similar a la que está viviendo Italia.

Tanto desde el Hospital Gregorio Marañón como desde la Consejería de Sanidad de Madrid esta información ha sido desmentida, por lo que estamos ante un nuevo bulo sobre el coronavirus, que ha provocado el miedo entre muchos usuarios.

El audio que circula por WhatsApp que supuestamente pertenece al jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón es FALSO. Insistimos, por favor, consultad solo fuentes oficiales. #Coronavirusmadrid #coronavirusEspaña #coronavirusEspana #coronavirusesp — SaludMadrid (@SaludMadrid) March 10, 2020

FALSO: el audio que circula por WhatsApp no es del jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón. La información veraz está en los organismos oficiales, no se puede contribuir a alarmar difundiendo bulos: es una responsabilidad de todos, en lo particular y en lo social. — David García García (@OjodeThot) March 10, 2020

¿Qué pasa con las clases perdidas?

El pasado lunes, la Comunidad de Madrid decretó la suspensión de clases. Se han cerrado los colegios, universidades y los bulos sobre que pasa con las clases perdidas se han extendido. Se rumoreaba que las clases se recuperarían entre el 1 y el 20 de julio. La información venía firmada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pero es MENTIRA. Ni en julio ni los sábados habrá clases para recuperar las horas lectivas perdidas por la crisis del coronavirus. Mientras más de 1,3 millones de alumnos se han quedado en casa.

Desabastecimiento

Supermercados arrasados. El papel higiénico acabado, carros llenos de arroz, pasta, legumbres. El miedo a desabastecimiento ha volado. Cientos de fotos en las que se ven estanterías vaciadas hace que la población sienta temor y haga acopio por si acaso. La patronal de la distribución Asedas, ha afirmado que tanto las plataformas como las tiendas funcionan «a pleno rendimiento». La asociación aseguró que las cadenas están procediendo a la reposición «con mayor frecuencia de lo habitual». “Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid lanza el siguiente mensaje de calma "Con Mercamadrid tenemos absolutamente garantizado el suministro (...). Vamos a seguir comiendo lo mismo todos los días. No hay desabastecimiento y la normalidad está volviendo a los lineales de los supermercados y grandes superficies.

¿Ha visto las imágenes del supermercado Aldi en las que cientos de personas se agolpan en la entrada? Es una imagen del año 2012 y tampoco es de un supermercado de la cadena en España. La imagen sucedió si pero porque la empresa hizo una venta especial de productos electrónicos.

Beber agua a 27 grados

La influencer Paula Gonu recomendó en su cuenta de la red social Instagram beber agua a una temperatura de 27 grados para acabar con el coronavirus. La joven cree que a esa temperatura el virus muere. Farmaceúticos, biólogos, médicos han respondido a la joven a través de redes sociales y la tachan de “irresponsable” .

Alimentos contra el coronavirus

Atiborrarse de zumos de naranja o limones no te va a proteger de contagiarte. Se ha difundido por Whatsapp una información de una supuesta experta china en la que recomienda alta dosis de vitamina C. Es falso por varios motivos. Aunque es muy común suplementarse con esta vitamina en periodos de gripe no está constatando por la comunidad científica que se evite el contagio de cualquier gripe y menos del coronavirus. Las defensas mejoran pero no acaba con estos virus.

Señoras que....

Se han visto señoras con bolsas en la cabeza para no pillar en coronavirus. Una bolsa de plástico no te protege ni impide que contagies al resto de las personas con las que te cruces. Además te puedes asfixiar. También se ha visto en supermercados gente vestida con trajes de plástico y mascarillas. Sucede lo mismo. Este estrambótico vestuario no te va a proteger.

Ni pis ni drogas

La cocaína no protege frente al coronavirus. La OMS es clara, no podía ser de otra manera. “La cocaína es una droga estimulante y adictiva. Su consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas”.

Tampoco protege la orina de los niños puede proteger del contagio de este virus. El pis aunque sea de nuestros hijos ni mata virus ni bacterias ni nada.

Bajas temperaturas

Es falso que las bajas temperaturas maten el virus. El cuerpo tiene una temperatura de entre 36,5 y 37 grados haga frío o calor en el exterior. No tiene nada que ver la temperatura ambiental.