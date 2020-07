Cada vaso de leche provoca que un bebé sea SEPARADO de su MADRE para que no se beba SU leche. Y ella hará lo posible por recuperarlo, aunque nunca lo conseguirá 💔😥

¿Merece la pena tanto SUFRIMIENTO?



Los animales NO son ESCLAVOS. No son recursos. Dejemos de destruir sus vidas. pic.twitter.com/0hpVoP8I1h