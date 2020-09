¿Cuándo cambia la hora en 2020 y comienza el horario de invierno?

El domingo 22 de septiembre de 2020, el verano dará pasado al otoño. Este cambio de estación no estará acompañado, al menos en los primeros días, de un cambio de hora.

El inicio del otoño en España se producirá oficialmente el martes, 22 de septiembre, a las 15.31 horas (horario peninsular) y durará 89 días y 20 horas hasta concluir el 21 de diciembre, cuando comenzará el invierno , según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional.

¿Cuándo entra el horario de invierno 2020/2021?

Desde la entrada de la nueva estación habrá que aguardar un mes para introducirnos de nuevo en el horario de inverno. Como es habitual, se producirá el último domingo de octubre (madrugada del sábado al domingo), cuando a las tres de la madrugada habrá que retrasar el reloj hasta las dos (una hora menos en Canarias), de manera que ese día tendrá oficialmente una hora más. En esta ocasión el día que cambia la hora es el domingo 25 de octubre.

Esto implica que ese día dormiremos una hora más. Y a partir de entonces, el sol saldrá más temprano y anochecerá antes.

El nuevo horario se mantendrá hasta el mes de marzo de 2021, cuando recién entrada la primavera, llegará el momento de volver al tiempo de verano. Será el domingo 28 de Marzo de 2021, cuando a las 02:00 de la madrugada pasarán a ser las 03:00 horas, y debemos adelantar una hora todos los relojes.

No obstante, el Parlamento Europeo debate la posibilidad de eliminar los cambios de hora a partir de 2021. Todavía no hay una decisión firme, pero es muy posible que en un futuro próximo no se vuelva a cambiar de hora en primavera y otoño en la UE.

Los defensores de estos cambios afirman que de esta manera se aprovecha más la luz del día, ya que en el caso contrario la mayoría de las personas están durmiendo. En su lado contrario, los detractores creen que los beneficios económicos no compensan y que, además, este cambio produce irritabilidad, insomnio y desajustes alimentarios.

Es una medida que se lleva aplicando en toda la Unión Europea desde el años 2000 aunque hay países que llevan atrasando y adelantando sus relojes desde los años sesenta. Con respecto al ahorro, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) fija este ahorro en un 5%, lo que supone unos 300 millones de euros.