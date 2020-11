Los VI premios “Constantes y Vitales” reconocen la labor de la AECC y de dos investigadores españoles

En este año de pandemia, en el que se ha hecho más notable que nunca la importancia de la ciencia y de la labor investigadora, han cobrado aún más importancia los premios “Constantes y Vitales” impulsados por la Sexta junto con la Fundación AXA. Esta mañana se ha celebrado su VI edición en el Palacio Neptuno de Madrid bajo estrictas medidas de seguridad, en un acto presentado por Mamen Mendizábal. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, también ha hecho acto de presencia para apoyar estos premios dirigidos a reconocer, poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora y de prevención de los científicos españoles en el ámbito de la salud. Precisamente con este propósito la Sexta también ha lanzado la iniciativa “Objetivo 2%” para destinar ese porcentaje del PIB a la ciencia y que ya ha conseguido alrededor de 800.000 firmas.

Los galardonados de esta sexta edición han sido fallados por los miembros del Comité de Expertos de la plataforma, compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación científica y médica, entre los que se encuentran grandes especialistas como Josep Brugada, Mariano Barbacid, Ángela Nieto, Bartolomé Beltrán, Carlos Camps Herrero, Flora de Pablo, Alfredo Carrato, Jesús García-Foncillas López, María José Alonso, María Sanz Vicente, Fátima Bosch y Ramón Reyes Bori, muchos de ellos también presentes en el acto de entrega de los galardones. Para la selección y evaluación de las candidaturas, se ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el caso del Premio ‘Joven Talento’ y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el de mejor Publicación biomédica.

Los premios “Constantes y Vitales” se dividen en cuatro categorías:

Premio a la AECC por la mejor Campaña de divulgación

·Los premios Constantes y Vitales han premiado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), por su campaña “Llámalo cáncer” Llevaba a cabo entre el 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, y el 16 de marzo de 2020 en su primera etapa, su objetivo era derribar el tabú social del cáncer para perderle el miedo a visibilizar y normalizar una realidad social con la que todos convivimos, para ayudar en el impacto social y emocional del cáncer en las personas (miedo, aislamiento, conflictos familiares y laborales, y problemas de autoestima) y, por último, elevar la importancia del cáncer sobre otras causas sociales.

Con un lanzamiento en redes y a través de la plataforma web www.llamalocancer.com, además del apoyo de personajes relevantes, como Dani Rovira o Iker Casillas, la iniciativa cobró gran magnitud. Como principales resultados, la conversación en torno al cáncer se incrementó en un 110% en el primer mes y medio (vs mismo periodo año 2019), alcanzando a una audiencia media con esta campaña de 26 millones de personas.

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero hizo entrega del galardón a Yolanda Domínguez, responsable de Marketing de AECC.

Premio a la mejor publicación biomédica

Nuria Monserrat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), ha sido premiada en esta categoría por su publicación: “Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2” La Dra. Nuria Montserrat es Profesora ICREA y lidera un grupo de investigación en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, en Barcelona. Con formación predoctoral y post doctoral en laboratorios nacionales e internacionales su trabajo siempre ha estado centrado en entender la biología de las células madre y ha sido publicado en revistas científicas de alto impacto. Durante el inicio de la pandemia poco se sabía de cómo el virus SARS-CoV-2 infectaba las células humanas. Fue en el mes de febrero de este año cuando Montserrat, junto a otros grupos de investigación en Suecia, Canadá y Austria, plantearon usar réplicas en miniatura de riñones humanos generados en el laboratorio de Montserrat para entender los primeros pasos de la infección por SARS-CoV-2. El poder tener un modelo in vitro de estas características, serviría también para identificar un fármaco capaz de bloquear la entrada del virus arrojando luz sobre posibles estrategias terapéuticas para tratar la Covid-19. Olga Sánchez, presidenta Fundación AXA, fue la encargada de entregar el premio a Nuria Montserrat.

Premio a un jóven talento en investigación

Esta categoría cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones que la persona galardonada esté liderando en estos momentos, concretando de esta forma uno de sus principales objetivos de la acción de laSexta y Fundación AXA: impulsar la investigación biomédica en nuestro país y poner en valor la figura de nuestros científicos. El jurado ha destacado el alto nivel de las candidaturas aportadas a este premio, que finalmente ha recaído en: Borja Ibañez Cabeza, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)

Borja Ibáñez es un cardiólogo e investigador que, a sus 45 años, es líder de opinión mundial en el campo de las enfermedades del corazón. Ha sido elegido por la Sociedad Europea de Cardiología como presidente de las guías de práctica clínica para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Su especialidad desarrollada es la ‘Cardiotoxicidad por antraciclinas: desarrollo de terapias orientadas a la protección mitocondrial. Desde el mecanismo al paciente’. Ha publicado más de 230 artículos científicos, la mitad como autor principal, en las mejores revistas como ‘Science’, ‘Lancet’, ‘JACC’, ‘Eur Heart J’, ‘Nature Commun’, etc.

El Dr. Ibáñez dirige líneas de investigación en el campo de las enfermedades del miocardio, en particular el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardiaca, y la cardiotoxicidad asociada a tratamientos de cáncer. Actualmente es el investigador principal de un mega ensayo clínico internacional (REBOOT, 8500 pacientes postinfarto) que cambiará las pautas de tratamiento a nivel mundial en esta línea. Entre sus investigaciones más recientes, destaca un descubrimiento por el que va a liderar un ensayo clínico en 7 países europeos testando esta terapia en pacientes con linfoma. Precisamente, en esta línea de identificar terapias para reducir la prevalencia de insuficiencia cardiaca en pacientes que ha superado el cáncer es donde se centrará la campaña de este prestigioso premio. Este investigador ha tenido pañabras de agradecimiento para su mentor, el reputado cardiólogo españo Valentí Fuster

Silvio González, consejero delegado de Atresmedia, dió entrega del reconocimiento al galardonado, así como del cheque por valor de 100.000 euros.

Premio a la Trayectoria Científica

Ha ido a parar a Francisco Martínez Mojica, microbiólogo, investigador y profesor español titular del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante. Una decisión tomada unanimidad por el jurado.

Licenciado en Biología (especialidad Bioquímica) por la Universidad de Valencia (1986), se doctoró por la Universidad de Alicante en el año 1993 y donde, cuatro años después, fundaría el grupo de investigación en Microbiología Molecular. Cuenta con aproximadamente un centenar de contribuciones científicas en forma de artículos en revistas internacionales y participaciones en congresos y es evaluador habitual de proyectos de investigación para agencias tanto nacionales como extranjeras.

Entre sus logros científicos cabe destacar el descubrimiento de un sistema de inmunidad adquirida conocido como CRISPR, que utilizan las bacterias y arqueas para defenderse de la infección por virus, uno de los mayores avances en biología de la historia reciente. El trabajo pionero del Dr. Mojica sobre CRISPR y su contribución durante más de dos décadas, le cualifican como el promotor de la investigación CRISPR a nivel mundial. Gracias a las aportaciones del Dr. Mojica en este campo se han desarrollado herramientas de laboratorio excepcionales, conocidas como tecnología CRISPR-Cas, que se pueden emplear para la manipulación genética de cualquier ser vivo, incluidos los seres humanos y que ha simplificado enormemente la investigación en medicina. Esta técnica universal, que desarrollaron posteriormente las bioquímicas Charpentier y Doudna, ha recibido el Premio Nobel de Química 2020. Se postula que la tecnología CRISPR-Cas permitirá en un futuro cercano curar multitud de enfermedades previamente inabordables.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque,otorgó el premio a Francisco Martínez Mojica.