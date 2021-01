Las autonomías aplican la vacuna de Moderna tras recibir 35.700 dosis

Las autonomías han empezado ya a administrar las primeras dosis de la vacuna de Moderna, después de que les hayan llegado 35.700 dosis de este suero en las últimas horas. Así se desprende del balance de vacunación que elabora el Ministerio de Sanidad. En él se constata un avance en la aplicación de vacunas por parte de los distintos territorios.

En total, las regiones han administrado un 59,7% de las 1.139.400 dosis recibidas, lo que equivale a decir que han inmunizado ya a 676.186 personas, 94.548 más que el miércoles. Las comunidades que más dosis de Moderna han recibido hasta ahora son, por este orden, Andalucía, con 6.800; seguida de Cataluña, con 5.800, y Madrid, con 4.700. En lo que se refiere a los porcentajes de inmunización sobre las vacunas recibidas, el más alto se alcanza en la Comunidad Valenciana, uno de los territorios más golpeados en esta ola. En concreto, ha administrado 80.429 dosis, un 85,2% de las recibidas. Le sigue Asturias, en donde el porcentaje se eleva hasta el 79,4%.

En las estadísticas de Sanidad Madrid deja ya de ser, pese a la nevada del pasado fin de semana, el último territorio, posición que ahora ocupa el País Vasco. En este feudo, se han aplicado 20.003 dosis, un 41,2% de las recibidas. En Madrid se ha vacunado a una población tres veces mayor, 63.365 personas, el 41,6% de las que llegaron a su poder.

El retraso que todavía acumula en España el proceso de vacunación empieza a suscitar las primeras refriegas políticas. Además de los consejeros de las regiones más rezagadas y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, criticado por su estrategia de vacunación, se ha situado también en el centro de la diana el médico Guillermo Fernández Vara, histórico ex consejero de Salud en los Consejos Interterritoriales de mediados de los noventa y hoy presidente de la Junta de Extremadura, muy cuestionado no sólo por los partidos de la oposición, sino también por los socios del PSOE en el Gobierno.

El detonante han sido unas declaraciones suyas del pasado miércoles en las que apuntaba que su comunidad iba ahora a un mayor ritmo de inmunización tras un periodo inicial marcado por la «prudencia para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados». El propio Fernández Vara tuvo que rectificar a través de un tuit, asegurando que «cuando casi nadie me ha entendido es que no he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia. Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las redes sociales».

Los ataques que había recibido en las horas previas fueron tan duros, que hasta el ministro de Ciencia, Pedro Duque, aprovechó su visita al Real Jardín Botánico de Madrid para asegurar que «cuando las vacunas se aprobaron por la Agencia Europea del Medicamento ya se habían probado en varias decenas de miles de personas con unos requisitos muy, muy estrictos. A estas alturas –dijo–, no tenemos que tener dudas sobre que la vacuna es segura y eficaz», informa Ep.

Una de las formaciones más beligerantes contra Fernández Vara, el político que cambió el PP por el PSOE atraído por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha sido Unidas por Extremadura, que ayer les pidió a él y al consejero de Salud, José María Vergeles, que se vacunasen públicamente para cortar de raíz cualquier especulación sobre la vacuna. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reprochó incluso al presidente extremeño que haya dado «alas a los planteamientos negacionistas y anticientífico».

«Poner en duda la vacuna es quizás lo más irresponsable que puede hacer un presidente autonómico en plena epidemia. Si encima es en el territorio con más contagios por habitante, no tiene nombre», subrayó en Twitter, acompañando su comentario con una información sobre la intervención de Vara. Desde el PP extremeño, la diputada Elena Nevado aseguró que con las palabras de su presidente, «Extremadura ha hecho el ridículo». «¿Quiénes son ustedes, la Agencia Europea del Medicamento?», espetó.

No fue esta ayer la única polémica desatada en torno a las vacunas. La Generalitat de Valencia ha abierto una investigación al Departamento de Salud de Denia (La Marina Alta) y al de Torrevieja (La Vega Baja), en la provincia de Alicante, para esclarecer los motivos por los que se ha procedido a vacunar a dos alcaldes del PSOE que no forman parte de ninguno de los grupos de riesgo. debido a que sobraban varias dosis que habían sido enviadas al centro de salud local.

En declaraciones a Efe, el alcalde de El Verger relató que el viernes le llamó la responsable del centro de salud para explicarle que habían sobrado siete dosis de las enviadas para vacunar al personal sanitario porque dos trabajadores se encontraban en cuarentena, otros dos tenían gripe y tres más prefirieron que no se les inyectaran las dosis.