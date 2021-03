Un 98% de los centros de mayores está ya libre de Covid-19

La administración de vacunas y las políticas de confinamiento están convirtiendo las residencias de mayores en centros libres de Covid-19. Según los datos del Imserso, apenas hay en toda España un 2% de centros de este tipo con al menos un residente positivo confirmado desde el pasado 15 de febrero hasta el 21 del mismo mes. Castilla-La Mancha es la región que más registra, un 5,4%, mientras que cinco regiones no contabilizan ningún positivo en dichos dispositivos de atención a los mayores.

Se trata del Principado de Asturias, Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia y la Comunidad Foral de Navarra, a las que habría que añadir la ciudad autónoma de Ceuta. Las estadísticas del Imserso revelan que el porcentaje de positivos ha descendido. Entre el 11 y el 17 de enero era de un 11,3%, y se elevó al 12,4% una semana después, del 18 de enero al 24 del mismo mes. A partir de ahí, ha ido descendiendo a medida que se inmunizaba a los residentes en nuestro país.

El Ministerio de Sanidad ofrece por fin cifras sobre la situación en las residencias de mayores, once meses después de que el ya ex ministro, Salvador Illa, anunciara, en abril de 2020, que la publicación de datos iba a ser “inminente”. Desde el pasado 4 de enero, no se registran fallecimientos por Covid en las residencias de mayores españolas.