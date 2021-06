Las nuevas variantes del coronavirus podrían sortear los anticuerpos

Algunas de las nuevas variantes de la Covid-19 podrían sortear los anticuerpos generados después de haber pasado la enfermedad o tras haber sido inmunizados, según un estudio publicado en The Economic Times.

Un virus generalmente se propaga dentro de nuestros cuerpos al ingresar a una célula y usarla como fábrica para crear copias de sí mismo, que luego estallan y encuentran nuevas células para infectar. Nuestros anticuerpos actúan uniéndose al virus y esto puede impedir que se adhiera y entre en nuestras células en primer lugar. Pero, ¿qué sucede si un virus no necesita salir de la célula para propagarse a las células vecinas? ¿Pueden nuestros anticuerpos ser efectivos contra él?

Según los investigadores las nuevas variantes podrían sortear esa barrera gracias a las supercélulas. Este coronavirus altamente infeccioso puede cambiar las células humanas, haciendo que se fusionen con dos o más células cercanas. Estas supercélulas, con grandes cuerpos celulares fusionados, son excelentes fábricas de virus.

La variante alfa (identificada por primera vez en el Reino Unido) es sensible a los anticuerpos y la variante beta (identificada por primera vez en Sudáfrica ) es menos sensible a estos anticuerpos. Este estudio todavía no se ha publicado en una revista científica.