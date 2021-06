Polémica en Europa por la vacunación a adolescentes

Dice un refrán popular que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Los países europeos se enfrentan a un dilema moral que curiosamente no está copando demasiados titulares: hasta qué punto tiene sentido incluir a los adolescentes dentro de los grupos de vacunación, aunque tienen pocas posibilidades desarrollar gravemente la enfermedad, mientras en los países pobres millones de personas siguen sin haber sido inmunizadas, incluidos los grupos prioritarios. La Eurocámara ha denunciado esta semana que tan sólo un 0,3% de los antídotos administrados en todo el mundo han ido a parar a los 29 países con menos recursos.

El pasado 14 de mayo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó como «catástrofe moral» esta situación. «Hay un pequeño grupo de países ricos que han acaparado la mayoría del suministro médico y ahora están vacunando a los grupos de edad de menor riesgo. Les urjo a reconsiderar esto y, donar estas vacunas a Covax (el mecanismo de la ONU para los países pobres)». Tedros recordó que el suministro está siendo tan lento que los países con ingresos bajos o medios ni siquiera han podido inyectar los antídotos a los sanitarios. Paradójicamente, la falta de solidaridad de los países ricos puede acabar lastrando sus estrategias de vacunación, tal y como ha demostrado el avance de la cepa india, que está poniendo en peligro el plan de desescalada de Boris Johnson en Reino Unido.

Aunque los países europeos han puesto en marcha un mecanismo de compra conjunta de vacunas, corresponde a las autoridades nacionales decidir sobre los grupos prioritarios de vacunación y casi todos los países europeos han comenzado a incluir a los adolescentes desde que el pasado 28 de mayo la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) diera luz verde a la comercialización del antídoto de Pfizer para los chicos entre los 12 y 15 años. Se espera que el aval para el suero de Moderna ente los 12 y 17 años llgue en el mes de julio.

En EE UU los adolescentes comenzaron a ser inmunizados hace un mes y en Reino Unido se espera que este grupo de edad pueda comenzar a ser vacunado a finales del verano.

El Centro Europeo para para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), que guía a los estados en sus planes de vacunación, aunque no tiene poderes vinculantes, ha emitido un informe en el señala que los beneficios directos de extender la inmunización a estos grupos de edad puede considerarse «limitados» si se compara con las edades más avanzadas, con la salvedad de aquellos adolescentes con patologías previas que deben tener un acceso «prioritario». A pesar de esto, el estudio reconoce la «información limitada» sobre las nuevas variantes y cómo pueden afectar a los adolescentes y los más jóvenes y la necesidad de seguir analizando las secuelas del virus también en estos grupos de edad. Además, el informe tiene en cuenta otros factores cómo las consecuencias psicológicas de la falta de socialización o las interrupciones del ritmo de las clases escolares por las restricciones.

La Comisión Europea no se ha pronunciado de manera clara sobre este asunto. El objetivo de Bruselas sigue siendo que el 70% de la población europea adulta esté inmunizada a finales de julio, lo que deja fuera a los adolescentes como grupo prioritario si bien se deja la puerta abierta a que cada Estado decida sobre los menores de edad.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó ayer en la cumbre del G-7 que los países ricos y las compañías farmacéuticas deben «pagar» los programas de vacunación contra el coronavirus en los países en desarrollo. Georgieva cree que ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el coronavirus «no es solo un imperativo moral, sino un paso necesario para la recuperación económica».

España

España ya contemplaba la posibilidad de vacunar a jóvenes de 12 a 15 años y la comisión de Salud Pública determinó que cuando se produjera se inocularía primero a los adolescentes con enfermedades de riesgo, en situación de gran dependencia y aquellos en centros de personas con discapacidad intelectual, centros tutelados y centros de educación especial. El resto seguiría el criterio de edad establecido en la estrategia de vacunación. Es decir, será el último grupo y no se prevé que comience antes de septiembre. Según figura en la estrategia de vacunación aprobada el pasado 11 de mayo, «el resto de adolescentes y preadolescentes no se priorizarán en este momento. Los datos epidemiológicos en España muestran que las personas de 50-59, 40-49 y 30-39 años tienen un mayor riesgo de hospitalización, ingreso en UCI y muerte que los adolescentes y preadolescentes».

Italia

Italia vacuna desde el día 3 a las personas mayores de 12 años. El ciudadano debe pedir cita y se le otorga una fecha para la vacunación. Después de que la EMA autorizara el uso de Pfizer para mayores de 12 años, la Agencia Italiana del Medicamento hizo lo propio, por lo que el Gobierno permitió a las regiones que pusieran en marcha este sistema, dejando atrás el anterior plan basado en franjas de edad. Algunas regiones han dado la vía libre a la vacunación masiva para todos y otras priorizan a los mayores. Esto ha permitido a Italia dar un acelerón en su campaña, con récords de pinchazos en los últimos días, y adelantar a España en cuanto a población que ha recibido una dosis. En paralelo, también se han organizado en Italia jornadas de puertas abiertas para menores de 60 años con AstraZeneca, que ahora podrían suspenderse por los problemas derivados en estas edades.

Alemania

Desde el lunes cualquier mayor de 12 años puede solicitar cita en Alemania para vacunarse después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada eliminar el sistema de prioridad establecido a finales de año para inmunizar en primer lugar a los grupos vulnerables. Esto no significa que todo el que lo desee pueda vacunarse inmediatamente. No obstante, la comisión de vacunación alemana mostró su reservas ante esta medida, ya que considera que no hay suficientes datos sobre el riesgo de efectos secundarios, lo que provocó el enfado de algunos responsables regionales. El departamento de Sanidas considera que el riesgo de que jóvenes de entre 12 a 17 años se enfermen gravemente con covid es muy bajo ya que hasyael momento solo se han registrado dos muertes en este grupo de edad. Alemania busca inmunizar al 90% a mediados de este verano.

Reino Unido

Aprobada la vacuna de Pfizer para su uso en menores de 12 a 15 años, el regulador británico señala que ahora corresponderá al Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del país decidir si se sigue adelante con la inoculación de este grupo de edad como parte del plan de expansión de la vacunación en Reino Unido, donde el programa va muy avanzado. El 74% de la población adulta ya ha recibido la primera dosis y el 53% cuenta ya con los dos pinchazos. En cualquier caso, los expertos recalcan que es una cuestión compleja, ya que, si bien la vacunación podría ayudar a la asistencia escolar, hay poca evidencia de que los niños se enfermen gravemente por coronavirus. En este sentido, consideran más efectivo vacunar a la población adulta mundial y ayudar a países con menos recursos para evitar las nuevas variantes del virus, que se están demostrando más contagiosas.

Asia

Este viernes a primera hora, Silvia Herranz, una española afincada en Hong Kong contaba satisfecha que ya había reservado cita para vacunar a su hija de 14 años. Junto a Singapur, Hong Kong se convertía así en el segundo lugar de Asia donde ya permiten inocular a los mayores de 12 años. Hasta ahora, la edad límite para recibir la inyección en la ciudad estaba fijada en los 16 años, pero el excedente de vacunas y los resultados positivos de los estudios al respecto han empujado a las autoridades a permitir que todos los alumnos de Secundaria puedan tener la opción de protegerse ante la covid. La noticia llegaba una semana después de que en China, donde la vacunación solo está abierta a los mayores de 18 años, se aprobara el uso de las vacunas para casos de emergencia a niños de entre 3 y 17 años. Mientras, en Japón también están estudiando la posibilidad de reducir el umbral de edad hasta los 12 años para inocular a una población en la que tan solo está protegido un 15% con ambas dosis. A la zaga quedan otros lugares como Taiwán, Corea del Sur o Tailandia, donde la vacunación avanza despacio mientras se enfrentan a un repunte de los casos.