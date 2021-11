La historia que hay detrás del cliente que pone nombre a las tarjetas de Caixabank

Para todos los clientes de Caixabank, el nombre de Víctor Sauler Portal pasó a hacerse muy popular ya que durante años, todas las tarjetas promocionales del propio banco estaban a nombre de esta misma persona. Este misterioso y desconocido personaje no pasó desapercibido para ninguno de ellos y en numerosas ocasiones se ha convertido en objeto de humor en diversas redes sociales, dando lugar a la creación de su perfil donde aparecen datos como qué ha estudiado o a qué se dedica.

Más tarde y a pesar de la fusión entre Caixabank y Bankia, Víctor no ha desaparecido ya que muchos clientes han vuelto a encontrarse con él en todo tipo de promociones que ha difundido el propio banco. Pero lo que sin duda todos los clientes se preguntan es si realmente existe o no, o algo más importante aún, si ocupa algún alto cargo en la empresa.

Todas estas dudas han sido resultas por la entidad según ha informado el medio LAS PROVINCIAS, a quienes ha desvelado que “después de investigar eternamente sobre el tema, te confirmamos que Víctor Sauler es un personaje ficticio”. Pero esto no es todo, la entidad también ha explicado que “el nombre se creó cuando se impulsó el lanzamiento del Servicio de Caixa Ràpida (dentro del ámbito de tarjetas) y coincidiendo con la expansión del servicio fuera de la zona tradicional de la entidad financiera”.

Pero la historia no acaba aquí, la Caixa tuvo que crear y buscar un nombre único que no existiera. Lo primero de todo fue investigar qué apellidos no coincidían con ninguna persona, y tras una larga y extendida búsqueda a través de guías telefónicas (era una época sin internet), encontraron el nombre definitivo que tendrían todas las tarjetas del banco: Victor Sauler Portal. Actualmente, según ha indicado la entidad al medio “nos consta que continúa siendo un nombre que no tiene coincidencias”.

El Servicio Caixa Ràpida se registro en el año 1987 por lo tanto la edad de Victor Souler Portal corresponde con 34 años en este año 2021. Años más tarde, al nombre de Víctor se le sumó el de su hermana, Núria Sauler Portal, que también fue registrado por el departamento de Publicidad e Imagen de la entidad. Podemos decir que juntos conforman una marca registrada.