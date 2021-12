Las siete leyes más extrañas en España

Nombres prohibidos : llamar a nuestro hijo como queremos suele ser uno de pensamientos más comunes. Ir al registro civil tras el nacimiento de un niño es un trámite obligado aunque allí nos podemos encontrar tres nombre prohibidos. En España no está permitido llamar a uuestros hijos Caín, Judas o Lenin.

Mendigar con perros: en Madrid no esta permitido pedir limosna en la calle acompañado de un perro. Mendigar no esta prohibido aunque si lo hacemos acompañados de un can la policía puede multarnos.