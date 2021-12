¿Es fiable un test de antígenos en asintomáticos?

Las fiestas de Navidad ya están aquí... y han llegado en el peor momento posible. Una ola de nuevos contagios amenaza las reuniones familiares y todo el mundo quiere (necesita) tener la certeza de que no está infectado del coronavirus antes de exponerse a los más mayores de la familia. La preocupación es mayor además con la cepa Ómicron, cuyos síntomas se parecen demasiado a los del catarro normal. Y en consecuencia, la enorme demanda de test de antígenos de autodiagnóstico ha provocado la escasez de estos test en las farmacias. Por lo que encontrar uno en estas fechas puede convertirse en una auténtica odisea.

El farmacéutico cuelga el cartel de que los test de antígenos de la Comunidad de Madrid están agotados | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press FOTO: Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Pero, ¿un resultado negativo en uno de estos test de autodiagnóstico nos asegura que no somos portadores del virus? De acuerdo a un estudio de la Universidad de Navarra, las pruebas de antígenos de venta en farmacias no son del todo fiables cuando se realizan en población asintomática, en contagiados con una carga viral muy baja o en contagiados en las primeras fases de la enfermedad.

Sin embargo, cuando es la población sintomática quién se someten a este test, sí que se obtienen unos resultados muy fiables. Según los datos aportados del estudio de la Universidad de Navarra, dirigido por el doctor Alejandro Fernández Montero, los resultados de una prueba de autodiagnóstico de antígenos cuando hay síntomas, tiene un 96,7% de sensibilidad, un 99,20% de especificidad y un 98,72% de precisión.

Una caja con test de antígenos contra la COVID-19 en una farmacia | Rober Solsona / Europa Press FOTO: Rober Solsona Europa Press

Sin embargo, estos resultados no son suficientes para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que no lo considera una evidencia absoluta de la presencia del virus. Para la AEMP, un resultado positivo en el test de autodiagnóstico de venta en farmacias se considera un caso sospechoso que deberá ser confirmado posteriormente por profesionales de la salud con una prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA).

Una farmacéutica comprueba si la persona a la que le ha realizado el test de antígenos es positiva o negativa por Covid-19 | Jesús Hellín / Europa Press FOTO: Jesús Hellín Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que “en muy pocos días, probablemente la semana que viene” llegarán a las farmacias los test de antígenos contra la COVID-19 de uso profesional, que están en proceso de ser aprobados de forma temporal por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). “Se trata de ampliar la oferta de test para acabar con el cuello de botella que estamos teniendo ahora mismo”, explicaba el presidente.

Pero hasta que esto ocurra, y la población tenga acceso a estas pruebas de diagnóstico de infección activa en las farmacias, no será posible certificar -con toda seguridad- si hay presencia o no del virus mediante el autodiagnóstico. Los test de antígenos sí que podrán constatar -sin demasiado margen de error- que no existe una carga viral alta... pero cuando la carga vírica es baja no existen garantías.