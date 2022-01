La Viagra salva a una mujer que llevaba 45 días en coma por la Covid-19

Mónica Almeida, una enfermera de 37 años de Lincoln (Reino Unido), llevaba 45 días luchando por su vida en la UCI después de contraer Covid-19. Mónica estaba a solo 72 horas de que apagaran su ventilador cuando los médicos decidieron administrar a la paciente Viagra, el popular fármaco para la disfunción eréctil.

El medicamento ayudó a abrir sus vías respiratorias, permitiéndole respirar, según apuntan los informes médicos. La enfermera se recupera ahora en casa después de ser dada de alta del hospital a las 6 de la tarde del día Nochebuena. “Ha sido mi pequeño milagro navideño”, admite la mujer.

Almeida dio positivo por coronavirus en octubre mientras trataba a pacientes Covid en el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en ingles) en Lincolnshire. Cuatro días después, comenzó a tener síntomas preocupantes derivados de la infección. Había perdido el sentido del gusto y el olfato y tosía sangre. Ingresó directamente en la sala de reanimación del hospital del condado.

Los médicos intentaron restaurar sus niveles de oxígeno, pero finalmente el 16 de noviembre le indujeron un coma. Su familia, que vive en Portugal, fue advertida de que su estado era muy grave y de que se encontraba al borde de la muerte. “Les dijeron que mi ventilador podía apagarse en 72 horas”, asegura Mónica. “Podría haberme ido a los 37 años, pero seguí luchando”.

La enfermera había firmado un documento en el que decía que estaba conforme con participar en un estudio para probar medicamentos experimentales. Con un pronóstico tan sombrío, los médicos decidieron utilizar este inusual tratamiento para la Covid-19: la Viagra. El fármaco hizo que su condición mejorara y recuperó el conocimiento el 14 de diciembre.

Mónica, madre de dos niños de nueve y 14 años, relata a ‘The Sun’: “Definitivamente fue la Viagra lo que me salvó. En 48 horas mis pulmones comenzaron a responder. Piensen en cómo funciona el medicamento, expande los vasos sanguíneos”. A pesar de ello, la enfermera reconoce que cuando el médico le dijo que me había administrado Viagra se echo a reír. “Pensé que estaba bromeando”.

La Viagra se ha utilizado anteriormente como una forma posible de tratar a los pacientes con Covid-19, ya que la pequeña píldora azul dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias. Los científicos están realizando pruebas para determinar si se puede utilizar de la misma forma que la inhalación de óxido nítrico, que puede aumentar los niveles de oxígeno en la sangre.

Ahora, Mónica está decidida a recuperarse por completo para poder regresar al trabajo. Dice que le debe la vida al personal del hospital, donde comenzó su carrera de enfermería. Además, insta a todo el mundo a vacunarse después de que los médicos dijeran que habría muerto si no hubiera recibido los pinchazos.

“Hay gente que dice que la vacuna ha matado a personas. No niego que causa reacciones en algunas personas, ,pero cuando miramos la cantidad de muertes que tenemos en personas no vacunadas, es un gran mensaje para recibir la vacuna. Me preocupa, especialmente en Lincolnshire, que la gente esté en contra de la vacuna. Nunca esperé que a los 37 años me enfermara tanto como yo lo hice. Nunca pensé que esto me pasaría a mí y quiero que la gente se lo tome más en serio”, agregó Monica.