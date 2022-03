¿Cómo perder peso y mantenerlo? 6.000 personas que lo han logrado nos dan las claves

Uno de los propósitos de miles de españoles es perder algunos kilos. Las base para lograr adelgazar sigue siendo una alimentación sana y equilibrada combinada con un aumento en la actividad física. Sin embargo, la parte más complicada viene después, cuando se quiere mantener el peso perdido.

Ahora, un nuevo estudio de la Universidad Politécnica Estatal de California (Cal Poly) basado en el aprendizaje automático nos da tres claves para perder peso y no recuperarlo: perseverar a pesar de los contratiempos, recordar regularmente cómo era su vida antes de la pérdida de peso y mantenerse centrado en su salud.

La investigación, publicada en la revista Obesity: The Journal of The Obesity Society, se basa en las experiencias de 6.139 participantes en programas de pérdida de peso de Weight Watchers (WW) que han logrado mantenerse. Todos ellos habían perdido más de 15 kilos de media y se habían mantenido durante más de tres años.

A cada uno de los participantes se les proporcionó un cuestionario con preguntas abiertas sobre sus motivaciones (en el pasado y en el presente), estrategias para mantener la pérdida de peso y los aspectos en los que cambiaron sus hábitos. Posteriormente, los investigadores utilizaron el aprendizaje automático para agrupar las respuestas por temas.

“Uno de los hallazgos más impresionantes fue la forma en que las personas que mantenían la pérdida de peso describieron la perseverancia frente a los contratiempos”, indica Suzanne Phelan, profesora del Departamento de Kinesiología y Salud Pública de Cal Poly, directora del estudio.

Así, según explica la experta, “las personas que mantienen su peso ven los retrocesos como parte de su viaje exitoso. No describieron los contratiempos como fracasos, sino que los veían como una interrupción temporal en su camino. De este modo, muchos retomaron los hábitos correctos en la siguiente comida o al día siguiente y midieron el éxito general basándose en los objetivos a largo plazo”.

Los participantes encontraron otras motivaciones. Mencionaron problemas de salud como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Además, algunos citaron la preocupación por la movilidad, la apariencia, las sugerencias de la familia o los amigos y la necesidad de cambiar porque a menudo se sentían cansados.

Los encuestados también ofrecieron consejos a otras personas con el reto de adelgazar. Así, muchos dijeron que la perseverancia era esencial para superar los inevitables contratiempos. También describieron el seguimiento constante de la ingesta de alimentos como una habilidad esencial dentro de un estilo de vida saludable.

A modo de resumen las claves para perder peso y no volver a engordar serían:

- Permanecer motivado para mantener la pérdida de peso principalmente por la salud y la apariencia, así como reflexionar sobre experiencias pasadas.

- Tener claro que los cambios más importantes incluyen la reducción del dolor, el estado médico, la confianza, sentirse más tranquilo y cómodo mental y físicamente, y tener una imagen más positiva.

- Plantear las consecuencias de una pérdida de peso exitosa como desafíos tales como el costo de comprar ropa nueva, las críticas inesperadas de los demás, la flacidez de la piel y el esfuerzo para mantener un estilo de vida saludable.

“Como intervencionista e investigadora del estilo de vida, me entusiasma pensar en cómo promover la perseverancia, fomentar el seguimiento de la ingesta y hacer que los cambios en el estado médico sean más destacados durante el viaje de pérdida de peso”, apunta Phelan.