La tecnología al servicio de la humanidad. Estas son las 10 apps imprescindibles para personas ciegas

Según la Organización Mundial de la Salud hay alrededor de 45 millones de personas ciegas en el mundo. Sólo en España, hay algo menos de un millón que tienen algún tipo de problema de visión que no puede corregirse con gafas o lentes de contacto, y que le impide manejarse con independencia en su día a día. Y dentro de este grupo, los que sufren ceguera total ascienden hasta los 58.300, según la ONCE.

Hace algunos años, la tecnología que estaba enfocada únicamente en asistir a las personas que padecen estas discapacidades, era muy limitada... o nula. Pero la explosión de desarrollos tecnológicos que hemos visto durante los últimos años ha dado lugar a un enorme ecosistema de aplicaciones y de programas destinados a facilitar la vida de los discapacitados, ayudándoles a resolver acciones cotidianas para las que -de otro modo- necesitarían de la asistencia de otra persona.

1. Seeing AI

La cámara de fotos del teléfono móvil tiene más aplicaciones además de hacerse selfies. Gracias a los smartphones, las personas ciegas tienen en su bolsillo una poderosa herramienta que puede ver por ellas. En el año 2017, Microsoft lanzó esta aplicación que -aprovechando la potencia de la inteligencia artificial- es capaz de leer en voz alta la descripción de los objetos y de las personas que la cámara esté enfocando. No solo ayudará -por ejemplo- a la hora de hacer la compra, leyendo las etiquetas de los productos o identificando los billetes que tenemos en las manos; sino que también puede decirnos con quién estamos hablando o -incluso- cuál es su estado emocional. Otra aplicación que tiene una funcionalidad similar es ‘iDentifi’.

2. Be My Eyes

La plataforma Be My Eyes pone en contacto a millones de voluntarios con personas que sufren ceguera. Así, cada vez que el usuario ciego se enfrenta a algún problema cotidiano, puede hacer una videollamada y solicitar que el voluntario le explique qué tiene delante; por ejemplo, si la camiseta que ha elegido es del color adecuado o si no tiene claro cuál es el horario de los trenes.

“Me bajé la aplicación hace un mes y ya la usé cuatro veces. Es útil, fácil de usar y rápida: no pasan más de 30 segundos hasta que me atiende un voluntario” (...) “Siempre tengo respuestas inmediatas y concretas”, explica el músico, actor y usuario de la aplicación, Facundo Bogarín, de 33 años. “En el caso de las personas ciegas y que además que viven solas, es de mucha utilidad una herramienta así”, agrega.

3. Listen All

A pesar de que el reconocimiento de voz está incluido en muchas apps, todavía no es suficiente para completar muchas de las tareas que una persona ciega tiene que completar en su día a día, ya sea laborales o personales. Listen All es una aplicación de reconocimiento de voz que permite a sus usuarios dictar y escuchar cualquier documento o mensaje de texto que aparezca en la pantalla de manera automática.

4. Guideline

Por ahora, esta aplicación de Google está en proceso de desarrollo, pero cuando salga al mercado supondrá un gran salto para los deportistas ciegos. Esta aplicación brinda podrá guiar a los corredores invidentes por la pista, a través del reconocimiento de imágenes. Para ello, solo tendrán que colocar la cámara de su smartphone en el pecho, con un sistema de correas diseñado a tal efecto; y la aplicación detectará cualquier obstáculo o cualquier desviación indebida del trayecto, y se lo comunicará al usuario mediante unos auriculares.

5. Voice Access

Voice Acces es una aplicación que se utiliza junto con Google TalkBack, que es una funcionalidad que viene integrada en todos los dispositivos Android, que lee y explica todo lo que se visualiza en la pantalla. Con Voice Acces, se puede utilizar el dispositivo mediante la voz. Realizando acciones de navegación como “abrir el correo”, “tocar siguiente”, “escribir A” o “llamar a B”.

6. Lazarillo GPS

Esencialmente, esta aplicación es un asistente digital que acompaña a las personas ciegas en sus desplazamientos, creando un campo de visión auditivo que le proporciona información relevante de su entorno, como pasos de peatones, cruces entre calles, cajeros, escaleras, establecimientos. De esta forma, ayuda a caminar y a explorar de forma segura lo que le rodea. Lazarillo GPS realiza búsquedas en bases de datos como Google Places o Open Street Data en un radio de varios metros, y filtra la información que sea relevante en cada momento.

7. Storytel

Esta es una de las aplicaciones más conocidas del mercado para escuchar audiolibros, pero no es la única. En los últimos años hemos visto como infinidad de clásicos y bestsellers se han grabado como audiolibros. Haciendo que las personas invidentes tengan acceso a infinidad de contenido al que antes solo se podía acceder con braille o con una persona que leyese por ellos.

8. Google BrailleBack

Es una aplicación de software libre desarrollada por Eyes-Free Project. Aquí podemos conectar una teclado braille a través de bluetooth y utilizarla junto al lector Talkback (lector de pantalla de Google integrado en tu dispositivo Android) para ofrecer un servicio combinado de voz y braille. Una de las opciones más completas aunque necesitaremos un aparato externo, eso sí.

9. Linguoo

Linguoo fue creada inicialmente como una App para que personas con algún tipo de deficiencia visual pudiesen leer páginas web y se ha acabado reconvirtiendo en una pseudo radio. Y es que te permite desde generar playlist, descargar artículos de voz, leer noticias en cualquier medio de prensa…etc.

10. A Blind Legend

Esta aplicación no te ayudará a mejorar la accesibilidad. Ahora bien, su lanzamiento ha supuesto un gran salto para las personas invidentes, sobre todo para las más jóvenes. A Blind Legend es un juego creado para personas con discapacidad visual, personas con parálisis, o personas que simplemente deseen disfrutar de una experiencia de juego diferente. Este juego carece de gráficos, está basado al 100% en la experiencia auditiva del jugador. Sin duda es una apuesta diferente que acerca el mundo gamer a todas las personas.