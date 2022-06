Si tu perro no quiere comer, estas son las posibles causas y las posibles soluciones

Independientemente de la experiencia que tengamos conviviendo con perros, hay una cosa que siempre nos generará cierta angustia: que el perro deje de comer o que coma mucho menos de lo normal. La mayoría de los perros pueden pasar un par de días sin comer… sin que eso suponga ningún problema de gravedad. Y si la disminución del apetito se deriva de un problema de comportamiento en lugar de una manifestación de una condición médica, hay varias cosas que podemos hacer para ponerle remedio:

En la imagen, un cachorro comiendo pienso | Fotografía de archivo

Posibles causas y soluciones

Si tu perro evita comerse su comida, es posible que esté esperando a que le des algo más “interesante” que lo que hay en su comedero. Este comportamiento suele ser el resultado de haberle acostumbrado a darles demasiadas de nuestras sobras o demasiados premios injustificados. En esta situación, lo mejor que podemos hacer es dejar de darle comida de nuestra mesa y moderarnos a la hora de darle premios. Con un poco de tiempo, volverá a comer con normalidad y nosotros ya habremos aprendido la lección.

Otro motivo de que un perro no coma con normalidad puede ser que hayamos introducido algún cambio en nuestro hogar que le cause cierta inquietud. Si nos hemos mudado o estamos de viaje, es normal que eso provoque que coma menos. No es nada de lo que debamos preocuparnos, simplemente tenemos que preocuparnos por darle su comida en el momento en el que el animal esté completamente relajado.

También puede suceder que haya un nuevo perro en casa, lo que podría generarle mucha ansiedad a a la hora de comer… sobre todo si el nuevo no respeta los límites. En esta situación, la mejor opción es que ambos animales coman en diferentes turnos. La hora de la comida es un momento muy serio en el mundo animal. Y los buenos hábitos no solo son importantes, sino que -además- son esenciales. Ambos perros deben aprender a respetar el espacio del otro cuando este está comiendo.

También debemos tener en cuenta que cuando acabamos de ponerle una vacuna al animal, es perfectamente normal que pase un tiempo hasta que recupere su apetito por completo. Si este es el caso, no debemos alarmarnos en absoluto y simplemente dejarlo estar.

Si nuestro perro rechaza la comida, quizás sea porque está mal acostumbrado | Fuente_ Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

¿Y si es un problema médico?

Ahora bien, si la falta de apetito se extiende durante varios días sin que hayamos sido capaces de encontrarle una explicación, es importante que busquemos atención y asesoramiento veterinario. Este asunto es mejor abordarlo cuanto antes, porque esta falta de apetito podría ser síntoma de alguna enfermedad subyacente, especialmente si su perro presenta otros síntomas al mismo tiempo.

En este caso, lo que debemos descartar de inmediato hacerle pasar hambre en un intento de obligarlo a comer la dieta prescrita. En su lugar, hable con su veterinario acerca de las alternativas. En casos más severos, su veterinario puede recetar medicamentos para estimular el apetito, recomendar una alimentación líquida con jeringa o insertar una sonda de alimentación.