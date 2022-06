¿Cómo saber si el pienso de nuestras mascotas es de buena calidad?

Aves de corral : las aves de corral son otro ingrediente muy común que se encuentra en los alimentos para mascotas. Al igual que con la carne, las aves de corral se utilizan a menudo como ingrediente, aunque no es necesario que provengan de pollos u otras aves, ya que las “aves de corral” también pueden referirse a huevos , patos y pavos , entre otras cosas.

Cereales: No, los cereales no son malos para los perros, De hecho, son una parte esencial de la dieta de cualquier mascota porque proporcionan los carbohidratos y las proteínas necesarias para mantener un buen estado de salud. Los cereales también se usan para agregar textura a los alimentos secos, por lo que debe elegir una marca que use cereales integrales. De lo contrario, pondrá a su mascota en riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas e insuficiencia cardíaca.