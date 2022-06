Hurricane, el perro del Servicio Secreto que salvó a la familia Obama

Hurricane, Huracán en español, es un pastor belga malinois de 13 años con un pelaje completamente negro y 4 dientes de titanio. El can se unió a la Unidad Canina Táctica del Equipo de Respuesta a Emergencias de Estados Unidos en noviembre de 2012 y desde ese momento fue reconocido por su valentía y valor. Tanto es así que, en 2014, llegó a capturar a un intruso que pretendía entrar en la Casa Blanca mientras la familia Obama se encontraba en su interior. Poco después de esta hazaña y debido a las heridas sufridas en el altercado, se retiró después de cuatro años de servicio. Durante este tiempo, Hurricane recibió el Premio USSS al Mérito, el Premio DHS al Valor, la Orden del Mérito de PDSA, AMC Top Dog y es el primer perro en la historia en recibir la Medalla de Servicio Distinguido de Animal en Guerra y Paz, cuyo galardón le fue entregado el 9 de marzo de este año.

El día que salvó al presidente Obama y su familia

El pastor belga malinois es una de las cuatro variedades de la especie canina de pastor belga cuyo nombre proviene de la ciudad de Malinas (Bélgica) y que frecuentemente es usado por las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad del Estado y ejércitos de todo el mundo debido a sus habilidades y su excelente predisposición para el trabajo. Gracias a estas cualidades, Hurricane, que en la actualidad tiene 13 años, era un perro de operaciones especiales que formaba parte del equipo de respuesta de emergencia del Servicio Secreto estadounidense. Durante la noche del 22 de octubre de 2014, un intruso, llamado Dominic Adesanya, escaló la valla norte que rodea la Casa Blanca con intención de entrar en la propiedad donde la familia Obama se encontraba en esos momentos. “Fue muy difícil de ver”, dijo su compañero, el exagente canino de operaciones especiales del Servicio Secreto Marshall Mirarchi, en un vídeo publicado por la organización benéfica veterinaria de Reino Unido, “People’s dispensary for sick animals” (PDSA). “Nunca he tenido que contemplar cómo golpeaban a mi perro de esa manera”. El intruso luchó, pateó y golpeó a Hurricane y lo balanceó en el aire, pero el animal finalmente logró tirarlo al suelo, lo que permitió que los oficiales lo detuvieran. Mirarchi, ahora el padre adoptivo de Hurricane tras su retiro, asegura que “nunca antes había sido testigo de tanta violencia hacia un perro, pero eso no le impidió hacer su trabajo. Esa noche, dio un paso adelante bajo circunstancias que ningún entrenamiento podría haber igualado”. Las heridas que sufrió Hurricane a causa del ataque contribuyeron a su retiro en 2016 del Servicio Secreto. El cuadrúpedo héroe se retiró con 8 años, antes que la media de sus compañeros del Servicio Secreto. “Hurricane fue una leyenda dentro de la agencia. Le encantaba trabajar y su talento me impresionaba todos los días. Estoy muy orgulloso de él y extremadamente agradecido con PDSA por honrar su servicio y acciones de esta manera”, aseguraba Mirarchi.

«La división canina del Servicio Secreto estadounidense es, sin duda alguna, una de las mejores del mundo, y el oficial Mirarchi y Hurricane ejecutaron su misión de una manera impecable», explicó Thomas Sullivan, jefe del Servicio Secreto, en un comunicado presentado en la web de la agencia. «Estamos orgullosos de ambos y de todos los hombres, mujeres y perros que hacen este trabajo todos los días». «Los equipos caninos viajan alrededor del mundo ayudando al Servicio Secreto en misiones de protección», comentó el vicepresidente del mismo, Richard Macauley, quien asistió al evento en nombre de la agencia.

Galardones

Yesterday evening, former #SecretService Uniformed Division K-9 Officer “Hurricane” was awarded a Distinguished Service Medal during the 2nd Annual Animals in War and Peace ceremony. Read more: https://t.co/vkrsM0r59B (1/) 🧵 pic.twitter.com/2S7ZuDGMRv — U.S. Secret Service (@SecretService) March 10, 2022

Tras varios años de servicio, Hurricane recibió, el 4 de octubre de 2019, la Orden de Mérito de PDSA en una ceremonia celebrada en Londres y se convirtió en el animal número 31 en recibir el galardón y el primero fuera del Reino Unido. En el pasado, fue para 19 perros y 12 caballos. Los ganadores anteriores incluyen perros policías británicos que trabajaron después de los ataques terroristas de 2017 en Londres y caballos policías que ayudan a mantener segura la capital y escoltan a la reina. El director general de PDSA, Jan McLoughlin, declaró que “la Orden de Mérito de PDSA fue presentada para reconocer a los animales por su excepcional devoción al deber. Los logros de Hurricane ciertamente cumplen con este criterio y garantizan el más alto reconocimiento. Estamos encantados de que se haya convertido en el último destinatario de la Orden de Mérito PDSA”. El galardón se considera el premio oficial de la orden del Imperio Británico (OBE) de los animales, uno de los más altos honores que la familia real británica puede otorgar a un individuo. “Que Hurricane reciba la orden de mérito PDSA es un honor absoluto e increíble!”, confesó Mirarchi, a lo que añadió: “Detuvo a alguien que entraba por la puerta principal de la Casa Blanca cuando el presidente y su familia estaban allí. Si alguna vez tuviera que elegir entre él o yo, lo elegiría a él”.

Asimismo, fue uno de los tres primeros perros que recibió la Medalla de Servicio Distinguido de Animal en Guerra y Paz el pasado 9 de marzo. Acompañado por su dueño y antiguo compañero, Hurricane se sentó perfectamente quieto mientras le colocaban la medalla alrededor de su cuello de pelaje negro. Mirarchi, por su parte, explicó que a Hurricane le reemplazaron los cuatro incisivos con titanio y que todavía sufre problemas en la cadera relacionados con su lucha con el intruso de la Casa Blanca, quien golpeó y pateó a Hurricane mientras el can intentaba someterlo. “Estos fieles compañeros nos brindan un profundo testimonio de cómo deben ser la lealtad y la compasión”, dijo la Contralmirante Margaret Kibben, capellana de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, durante la ceremonia. “Sirven como un ejemplo, no solo del deber sino de la devoción, no solo de obligación sino de galantería, no solo de servicio sino de desinterés”.