¿Adiós a la luz ámbar de los semáforos?

Como medida de precaución por la tendencia al alza de los atropellos de personas en las carreteras de España, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha focalizado por primera vez su campaña en los atropellos en vías interurbanas, “un tipo de siniestro que ha mostrado una tendencia creciente y que el año pasado supuso un 10% del total de fallecidos”. Ya que, según datos de la misma organización, “solo en 2021 se produjeron más de 100 atropellos mortales en las carreteras españolas”, principalmente en verano. Entre las principales causas de estos accidentes se encuentran: cruzar por zonas indebidas, andar sin elementos reflectantes, salir de forma indebida del coche y las imprudencias del conductor.

La campaña

Con el fin de dar visibilidad a esta problemática, la DGT presentó una campaña titulada “Los atropellos más famosos”, que buscaba no dejar a nadie indiferente con la dureza de sus imágenes. Gracias a la ayuda de personajes relevantes de nuestro país como la cantante y compositora Amaia Romero o el actor Eduard Fernández, se han recreado accidentes reales pero, en esta ocasión, protagonizados por ellos. “Con esto se busca crear una campaña que ponga rostro a esas víctimas anónimas y que quizás consiga cambiar por fin las cifras”, explicaba la DGT en un comunicado.

El problema de los semáforos en ámbar

Según la DGT, en 2020, 35 peatones murieron y 198 fueron hospitalizados tras ser atropellados en un paso con semáforo en nuestro país. En 2019, el último antes de la pandemia, esas cifras fueron aún mayores, 47 fallecidos y 317 heridos hospitalizados.

Aunque la intención de este tipo de semáforo es mejorar los flujos de tráfico y reducir la congestión, la consecuencia no deseada es la confusión y el peligro continuo. En España, históricamente se ha utilizado el color ámbar parpadeante en los semáforos para advertir a los conductores que giraban hacia la derecha que debían proceder con precaución, ya que podían encontrarse con peatones cruzando. Sin embargo, en los cruces controlados por semáforos ubicados después de una rotonda, lo que sucede es que muchos conductores, al ver que la luz roja cambia a ámbar, no se detienen para verificar que el cruce esté despejado. Lo que muchos conductores no se paran a pensar en ese momento, es que al mismo tiempo los peatones pueden cruzar. Por tanto esta confusión hace inevitable que la pérdida de vidas ocurra directamente como resultado de este tipo de señales.

Por esta razón, Safer Roads Foundation (SRF), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la reducción de accidentes de tráfico en todo el mundo, ha puesto el foco sobre este peligro. Ya que, según señalan, España es el único país del mundo que sigue teniendo esa fase ámbar intermitente para vehículos coincidente con la verde para peatones. En SRF creen que la solución para estos pasos es cruzar en dos etapas separadas: “Donde ya está dividido en esas dos etapas, casi todos permiten reducir los tiempos para los peatones y así eliminar el tiempo de ámbar parpadeante para los conductores. Debemos evitar la situación de tener peatones cruzando con ‘hombre verde’, mientras los vehículos inician la marcha al ver la luz ámbar parpadeante”, explica el presidente de SRF.

Antes de presentar sus propuestas en España, SRF encargó a “GEA21″, una consultora especializada en movilidad, el estudio de dos puntos concretos de la geografía española que cuentan con este tipo de semáforos: la glorieta Jorge Luis Borges en Burgos y la Avenida de la Unión Europea en Benidorm. Miguel Mateos, responsable del informe, explicó que en ambos casos se constató un peligro de atropello para los peatones, por lo que se recomendó “suprimir o modificar algunos tiempos de esos semáforos”. Por ello, la principal recomendación es “mantener el semáforo vehicular en rojo durante toda la fase verde peatonal”.

Por su parte, Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, señaló en la revista de la DGT que el problema de estos cruces es que se envían “mensajes contradictorios”, debido a la “coincidencia de la fase verde de peatón, en la que tiene prioridad, con una fase ámbar intermitente, que permite el paso de vehículos, creando una situación de peligro para los más vulnerables”. Y señala que: “”desde la DGT ya se han planteado recomendaciones para mejorar la seguridad en estos pasos. Por ejemplo, no usarlos en tramos fuera de intersecciones ni los que tienen giros a la derecha para los vehículos en vías con más de un carril. En estos casos, la fase verde de peatón debe coincidir con la roja para los vehículos”.