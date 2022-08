La EMA evalúa la vacuna de Pfizer adaptada a las nuevas variantes Ómicron

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) está revisando en estos momentos una vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la empresa biotecnológica alemana BioNTech y la farmacéutica Pfizer que sería eficaz frente a las dos últimas variantes Ómicron del coronavirus.

Un portavoz de la EMA declaró ayer que la vacuna adaptada a las variantes BA.4 y BA.5 está sujeta al llamado «proceso de revisión continua», lo que significa que los datos sobre su eficacia pueden empezar a evaluarse antes de que el conjunto de datos esté completo y se presente una solicitud formal de aprobación. Se espera que la solicitud de las empresas farmacéuticas para la aprobación del nuevo suero se presente en breve, según el portavoz de la agencia europea.

No obstante, aún no se ha llevado a cabo un ensayo clínico de la vacuna y no está claro si es necesario para recibir la aprobación de la EMA. La vacuna podría enviarse ya en septiembre, a la espera de las aprobaciones necesarias, según las empresas, que ya han solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la aprobación de emergencia.

La EMA anunció una reunión de emergencia para el próximo 1 de septiembre de su Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) para decidir sobre las solicitudes de BioNTech y Pfizer y la empresa farmacéutica estadounidense Moderna para la aprobación de una vacuna adaptada de la variante BA.1 Ómicron. Aunque la variante BA.1 ya no está en el centro de los brotes en muchas partes del mundo, se espera que la vacuna sea eficaz también contra las variantes que circulan actualmente.

Mientras tanto, investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) están desarrollando una vacuna contra el coronavirus diseñada para ser menos sensible a las mutaciones y equipada para futuras cepas. La vacuna ha mostrado resultados prometedores en ratones en un estudio publicado en la revista científica «EMBO Molecular Medicine», y los investigadores esperan ahora poder llevarla a estudios de seguridad en humanos.

«Se trata de una nueva generación de vacunas contra la Covid-19. La idea es que proporcione una protección más amplia que se asemeje más a la obtenida tras una infección real y que sea un poco más resistente al futuro que las vacunas que se utilizan actualmente», afirmó Matti Sällberg, uno de los líderes de la investigación.

Por su parte, la farmacéutica Moderna pidió este martes a la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos que autorice su vacuna contra las nuevas variantes.

La compañía anunció en un comunicado que ya ha entregado todos los documentos pertinentes a la FDA para que estudie la eficacia de la nueva versión, dirigida contra las variantes de Ómicron BA.4 y BA.5, culpables de la mayoría de contagios actuales en el país. Esta nueva versión de la vacuna, dirigida a mayores de 12 años, todavía no ha sido puesta a prueba en voluntarios, aunque este mes está previsto que empiece un ensayo clínico.