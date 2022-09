¿Por qué los perros tienen miedo a las tormentas y qué podemos hacer para calmarlos?

Si alguna vez ha tenido perro, seguramente habrá visto como tan pronto comienza una tormenta, su perro corre a esconderse. Lo cierto es que ver a nuestro querido amigo tan asustado es una sensación horrible, y es aún peor cuando no sabemos cómo ayudarlo. Muchos perros se estresan mucho y tienen miedo de los ruidos fuertes, pero ¿por qué los perros tienen miedo de los truenos? ¿y qué podemos hacer nosotros para ayudarlos?

¿Por qué los perros temen las tormentas?

perro asustado en una manta FOTO: Dreamstime Dreamstime

Muchos perros tienen miedo de los truenos simplemente porque no saben qué es ese ruido. “Para la mayoría de los perros, el miedo o la ansiedad durante las tormentas eléctricas está asociado con el ruido del trueno”, explicó el Doctor Austin en una entrevista con el portal animal “The Dodo”, a lo que añadió: “Estos perros pueden tener respuestas similares a otros ruidos fuertes, como los fuegos artificiales”.

Los perros son más sensibles a los ruidos fuertes que las personas porque su oído está más desarrollado que el nuestro. Asimismo, los truenos en particular pueden parecer amenazantes ya que no saben qué es ni de dónde viene. Por otro lado, los perros también están más en contacto con otros cambios que se producen cuando llega una tormenta, como los cambios en la presión del aire, el aumento de la electricidad estática y los sonidos de baja frecuencia de truenos que las personas no podemos escuchar. “A veces, cualquier parte de la tormenta (cambios de presión barométrica, lluvia, vientos fuertes) puede desencadenar una respuesta de miedo porque un perro asociará estas cosas con una tormenta que se aproxima”, explicó el Doctor Austin. Aunque es posible que no podamos sentir cuándo cambia la presión del aire y la electricidad estática antes de una tormenta, los perros sí pueden, como si tuvieran un sexto sentido, lo que contribuye a asustarlos.

Cómo calmar el miedo a los truenos de tu perro

Perro asustado debajo de la cama FOTO: Dreamstime Dreamstime

Lo primero que debemos saber es que no se recomienda ignorar el comportamiento del animal durante una tormenta. El miedo de su mascota es real y necesita su ayuda y apoyo. Asimismo, algunas de las señales que indican este miedo podrían, en otros entornos, considerarse un “mal comportamiento”, pero es importante no castigarles ni regañarles cuando se encuentran en este estado. Ya que regañarlos hará que la traumática experiencia sea aún más traumática. En cambio, lo que debemos hacer es acercarnos a nuestra mascota con ternura y compasión, y hacer todo lo posible para reducir su miedo. Algunas formas de calmar a su perro durante una tormenta son:

Crear un lugar seguro y tranquilo : Puede calmar el miedo de su perro a las tormentas creando un lugar seguro, tranquilo y acogedor para que se retiren durante la tormenta. Poder resguardarse en un espacio seguro con su cama y sus juguetes puede ser muy relajante para su mascota. Asegúrese de que otros miembros de la familia, incluidas otras mascotas y niños, eviten este espacio para que sea exclusivamente para su mascota . Un armario o incluso el baño son excelentes opciones para crear este refugio. Deje que su perro comunique sus necesidades, si quiere estar con usted y tener compañía durante la tormenta, permítale hacerlo, pero también dele la oportunidad de retirarse a su “guarida”.

Actuar con normalidad : Su mascota está muy en sintonía con su comportamiento y si estás estresado por el miedo del animal, eso exacerbará el problema. Hable con su mascota en un tono tranquilo y no esté demasiado atento , ya que demasiada atención pueden indicarle a su mascota que algo anda mal. En su lugar, trate de comportarse de la manera más normal y constante posible durante una tormenta eléctrica. Si consuela demasiado a su mascota, asumirá que la situación es realmente peligrosa.

Proporcionar sonidos que distraigan : El trueno sonará más fuerte y significativo para su mascota si la casa está en silencio. Encienda la televisión, la radio o incluso una máquina de ruido blanco para disimular los sonidos de la tormenta. Los sonidos en sí mismos deben ser un ruido de fondo relajante, por lo que no debe poner la música o la televisión demasiado alta , ya que esto podría aumentar aún más el estrés de su mascota. Por otro lado, la música clásica puede ser muy relajante para ellos en este tipo de situaciones.

Herramientas de apoyo extras: Las prendas que ejercen presión sobre el animal son otras herramientas que muchos dueños de mascotas han encontrado útiles para un perro con miedo a las tormentas. Estas pesadas chaquetas aplican una presión suave y constante para calmar a su mascota durante estos momentos.

Incluso con todos estos consejos para ayudar a su mascota a sobrellevar la fobia a las tormentas, es posible que su perro necesite un poco más de apoyo para garantizar que pueda mantenerse tranquilo incluso frente a una tormenta aterradora. Para ello, podremos hacer uso de fórmulas que usan CBD o melatonina.

Por último, si ninguno de estos consejos funciona, deberemos consultar a un veterinario para brindarle de manera efectiva el apoyo que necesite.