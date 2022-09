Fundación Mutua convoca nuevas ayudas para los que más lo necesitan

Trabajar sobre el terreno para ayudar a colectivos desfavorecidos a cubrir necesidades. Es el perfil de proyecto de ONG que Fundación Mutua Madrileña apoya económicamente desde hace once años a través de sus Ayudas a Proyectos de Acción Social. La nueva convocatoria, a la que pueden presentarse entidades sin ánimo de lucro que cumplan las bases, está abierta en la web de la fundación hasta los primeros días de octubre.

En estos once años ya son 335.000 las personas a las que la Fundación Mutua ha conseguido impactar positivamente con sus ayudas. En este tiempo ha destinado cerca de ocho millones de euros a este fin, como remarcó el presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda, en la última entrega de ayudas:«Este programa fue creado para facilitar a las ONG españolas recursos económicos que permitan la puesta en marcha de proyectos. A través de estas convocatorias anuales, en este tiempo hemos apoyado a 300 proyectos y hemos colaborado con más de 200 entidades».

Este año será de nuevo un millón de euros la dotación de la convocatoria que se distribuirá entre proyectos de alrededor de una treintena de ONG que operen en las áreas de la discapacidad, la violencia de género, la cooperación al desarrollo, el apoyo a la infancia con problemas de salud o la formación y empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión. También, como novedad, apoyará a proyectos relacionados con la guerra de Ucrania.

El año pasado fueron 36 las iniciativas reconocidas. En una de ellas, la «Cocina Social Vistalegre», iniciativa de Cooperación Internacional surgida a raíz de la pandemia y la consiguiente crisis económica, Jesús y Elena trabajan como voluntarios un día a la semana cocinando menús para comedores sociales de la Comunidad de Madrid. «No es lo mismo hacer croquetas en tu casa que hacer mil», cuentan, pero acuden encantados una vez por semana a su labor solidaria.

Las personas con síndrome de Down mayores de 35 años también pueden beneficiarse de otro de los programas que ha financiado la Fundación Mutua en su última convocatoria. A través de la Fundación Down Madrid, 78 personas del Centro Ocupacional y del Servicio de Empleo de la Fundación Síndrome de Down Madrid se benefician de un programa de envejecimiento activo para mayores de 35 años. El programa realiza evaluaciones cognitivas que permitan detectar de forma precoz cualquier signo de deterioro o demencia, desarrolla programas de entrenamiento cognitivo, terapias psicológicas, sensibilización sobre hábitos saludables y ejercicio físico. Entre los beneficiarios está María José, que gracias a este programa sigue teniendo una vida activa, pone a raya a sus neuronas con un programa de la tablet, socializa, hace ejercicio y tiene una vida ocupada.

Apoyo de la Reina

S.M. la Reina Doña Letizia entregó este año los diplomas acreditativos a los responsables de las ONG beneficiarias de la décima edición en un acto conmemorativo por los diez años ininterrumpidos de estas ayudas. Allí tomó la voz en nombre de todos los beneficiarios Rocío Mora, directora de la la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), que también recibió una ayuda dentro de la categoría de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. En este terreno, en la última convocatoria resuelta, la décima, varios de los proyectos apoyados tienen que ver con la ayuda a víctimas de trata de seres humanos, especialmente con fines de prostitución. Una realidad muy prevalente en España, en la que organizaciones como APRAMP llevan décadas comprometidas, trabajando con las mujeres víctimas a darles formación, ayuda y alternativas para una nueva vida.

Con la ayuda concedida por la Fundación Mutua Madrileña en 2021, APRAMP formará a diez mujeres víctimas de violencia de género por su situación de explotación sexual y/o víctimas de trata, a través de itinerarios individualizados y formación, ofreciéndoles diversos talleres y atendiendo también otros aspectos como operaciones básicas de pisos en alojamiento, mediación comunitaria y social especializada en trata o uso de las nuevas tecnologías de comunicación.

En total, en la última edición se beneficiaron 36 proyectos de entidades sin ánimo de lucro españolas que generarán un impacto positivo de forma directa a 72.000 personas, tanto dentro como fuera de España. Con la apertura de la undécima convocatoria las entidades sin ánimo de lucro tienen una nueva ocasión de solicitar la ayuda en un proceso que se hace íntegramente a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña www.fundacionmutua.es.

Ayuda a Ucrania

La novedad de la actual convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua es la creación de una categoría específica de proyectos de ayuda a la población de Ucrania, entendida como iniciativas para atender las necesidades básicas de su población, ya sean refugiados acogidos en nuestro país, desplazados internos a otras zonas de Ucrania o regiones fronterizas, o residentes en los focos del conflicto. Así, la fundación se adecúa a las necesidades no cubiertas surgidas en los últimos meses a raíz de la invasión rusa. No obstante, no es la primera vez que apoya a este colectivo, pues en las primeras semanas de la invasión activó su ayuda de emergencia con una donación a cuatro ONG desplegadas en sus fronteras: Cáritas, Unicef, Plan International y Cruz Roja. Esta medida fue una primera muestra del apoyo que Mutua Madrileña y Fundación Mutua Madrileña tratarán de ofrecer para contribuir a paliar las necesidades humanitarias originadas por el conflicto bélico. Una decisión inmediata y flexible que ya adoptaron en las primeras semanas de la pandemia en 2020.