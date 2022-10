“Prepárate y duerme”: Jorge Rey pronostica con las cabañuelas cómo será el otoño y el invierno

España se encuentra a las puertas “de un nuevo episodio cálido, algo “muy inusual” para un mes de octubre. Desde la AEMET señalan que las condiciones más cálidas de lo normal predicen que este título de mes sea el más cálido de la serie histórica. Asimismo y de cara a noviembre, se espera que las temperaturas altas continúen en la primera quincena, con temperaturas que podrán superar los 32º C en el tercio sur peninsular y que no se espera bajen de los 20º C en los litorales cantábrico y mediterráneo.

Este episodio de altas temperaturas viene provocado la presencia de una dorsal que está afectando a parte de Europa occidental. Además, la presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África con la correspondiente calima agudizará el calor en las zonas más afectadas. En cuanto a las precipitaciones, serán “escasas y menos abundantes” de lo habitual en la mayor parte del país, a excepción de la esquina noroeste peninsular.

En este escenario solo queda saber cuándo llegará el frío y las lluvias. La AEMET apunta a que es probable que a partir del día 7 de noviembre las temperaturas sean algo más bajas y lleguen valores más propios de otoño. Pero, ¿qué dice el método ancestral de las cabañuelas? Jorge Rey, el joven que predijo la borrasca Filomena, ha vuelto a hacer una previsión del tiempo para los próximos meses. Este burgalés de 16 años ha vaticinado en el último vídeo que ha publicado cómo será el otoño y el invierno, y qué fenómenos meteorológicos nos esperan.

Según Rey, en noviembre llegarán “importantes lluvias” que se extenderán “para regar toda la Península durante los próximos meses y estaciones”. Esto permitirá llenar los pantanos y paliar la grave sequía, que ha dejado la reserva hídrica española a menos de un tercio de su capacidad. Asimismo, asegura que el próximo mes se producirán las primeras nevadas importantes en cotas medias. Respecto a diciembre, pronostica que “vendrá mucho frío, incluso alguna nevadilla se podría escapar, pero, sobre todo, mucha agua”. “Prepara leña y duerme”, ha advertido Rey en su última predicción La tendencia de bajas temperaturas se dilatará hasta el invierno, que será largo y con bastante nieve: “Un invierno con viento continental, que nos traerá mucho frío, de entradas polares y, además, de mucha humedad hacia el Mediterráneo e incluso posibles nevadas en cotas bajas”.