Nuevo récord de pacientes en lista de espera para operarse en España: 742.518

Las listas de espera para una intervención quirúrgica en España han vuelto a batir todos los récords, dando la razón a los médicos y enfermeras que estos días protestan en gran parte del país por la falta de recursos para atender a los enfermos. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al 30 de junio de este año, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, en esa fecha se registró el récord histórico de enfermos en espera de pasar por un quirófano en todo el país. En concreto, 742.518 personas se encontraban en esta situación, frente a las 706.740 que se registraban el 31 de diciembre del pasado año, una cifra que ya fue entonces la mayor de la historia en España.

En apenas seis meses, y ya casi sin pandemia de Covid-19 de por medio, el número ha aumentado en 35.778. De acuerdo con los datos en poder del departamento que dirige Carolina Darias, que han sido recopilados de todas las autonomías, el tiempo medio de espera para una cirugía en España se situaba el pasado 30 de junio en 113 días de media en el conjunto de los procesos médicos seleccionados, 10 días menos que el 31 de diciembre del pasado año.

Sin embargo, la situación no es homogénea en todo el país y las estadísticas oficiales recabadas por el propio Gobierno desmontan en cierta forma la lluvia de críticas que está recibiendo la Comunidad de Madrid estas semanas por su gestión sanitaria. De hecho, los datos del Ministerio de Sanidad revelan que en la autonomía gobernada por Isabel Díaz Ayuso el tiempo medio de espera para una operación que tienen que soportar los pacientes es de 65 días, muy por debajo de los 113 días de media que se registran en el conjunto del país. Una vez más, la comunidad peor parada es Aragón, gobernada por el PSOE. En este territorio los enfermos tardan 151 días de media en acceder al quirófano desde el momento en el que se lo prescribe el especialista. Una cifra demoledora que ha igualado Cataluña en este corte, en donde se registran también 151 días. Otros territorios en los que la Sanidad suspende claramente son Canarias, en donde se contabilizan 144 días de demora media para poder operarse; Extremadura, que contabiliza 139 días, y Cantabria, con 132. Tampoco queda bien parada la Sanidad en Castilla y León, con 129 días, y de Castilla-La Mancha, con 111 días de media. Sólo dos territorios están mejor que Madrid: Melilla, en donde la demora es de 39 días, y el País Vasco, con 64 días. La Comunidad Foral de Navarra, históricamente bien situada siempre en este particular apartado, supera a la capital de España, con 74 días.

Las estadísticas del Ministerio arrojan otras cifras demoledoras. Por ejemplo, hay ocho comunidades en donde más de un 20% de los enfermos se ven obligados a aguardar más de seis meses para una intervención quirúrgica, con Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón a la cabeza. En la primera, el porcentaje alcanza el 28,3%. En la segunda es del 27,6%, y en la tercera llega al 25,9%.

Las especlalidades con mayores demoras en cuanto a número de pacientes se refiere son traumatología, en donde 187.404 enfermos aguardan una intervención, y oftalmología, en donde la cifra es de 159.218. En lo que respecta al tiempo medio de espera para pasar por el quirófano, la mayor cifra se registra en cirugía plástica, con 226 días, y neurocirugía, con 193 días. Para una cirugía cardiaca, los pacientes tienen que esperar de media 75 días, el dato más bajo de todas las especialidades registradas por Sanidad, pero muy elevado para la gravedad que revisten las patologías a tratar.

La situación es asimismo crítica en algunas especialidades y autonomías. Por ejemplo, los enfermos tardan 448 días en someterse a una cirugía plástica en Andalucía, frente a los 63 días que se registran en Asturias. Los pacientes de Baleares tardan por su parte 276 días en ser sometidos a una cirugía torácica, frente a los 20 días de media que se contabilizan en Murcia. En Extremadura, una afección urológica se tarda en operar 159 días, mientras que en Navarra se queda sólo en 32 días.

Otro dato importante que recogen las estadísticas oficiales es el referente a la espera media para acceder a la consulta del especialista. El tiempo en el conjunto del país es de 79 días. Una vez más, Madrid se encuentra muy por debajo de la media, con 51 días. Por debajo de ella solo están Melilla, Ceuta y País Vasco. Los peores territorios en este sentido son Andalucía y Canarias, con 107 y 101 días de media, respectivamente. El porcentaje de citas que supera los 60 días de media es más alto en Canarias, con un 87,1%, mientras que en La Rioja asciende al 70,6%. En total, la media en todo el país es del 49,1%. En el acceso a las consultas también hay diferencias sangrantes en función del territorio en el que residan los enfermos. Para acceder a un ginecólogo las extremeñas necesitan 117 días, frente a los 2 días que se requieren en Meilla, los 6 en Ceuta o los 31 en Aragón. La demora media para acceder a un dermatólogo es de 146 días en Murcia, y de 31 en el País Vasco. Por su parte, los andaluces tardan 161 días en llegar a la consulta de un neurocirujano, frente a los 23 días que se registran de espera en La Rioja y el País Vasco. Para llegar a un cardiólogo, los cántabros se ven obligados a soportar una espera de 142 días, mientras que vascos y riojanos sólo tardan 20. Como ya se sabe, el tiempo de espera para una intervención quirúrgica sólo empieza a computar cuando el especialista prescribe la operación. Antes de llegar a él, los pacientes soportan un auténtico via crucis que comienza con la primaria, un nivel asistencial en el que ya hay teambién lista de espera para acceder a las consultas, aunque el informe de Sanidad no recoge este dato.