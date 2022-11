Cómo deshacerse del vaho de las ventanillas del coche en otoño y en invierno

No hay nada tan molesto como salir de casa por la mañana en las épocas de más frío y subirse al coche para descubrir que todas las ventanas y los parabrisas están empañados. La mayoría, por no decir todos los conductores, nos hemos encontrado en algún momento con este problema al subirnos a nuestro vehículo. Y muchas veces, por las prisas, no eliminamos el vaho antes de iniciar la marcha. Es cierto que limpiar la condensación puede llevar mucho tiempo, pero es esencial para poder ver a otros usuarios en la carretera y no infringir la ley.

El artículo 69 del Reglamento General de circulación explica que “se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía”. Por tanto, es imprescindible conocer cómo podemos librarnos del vaho del coche, especialmente si salimos de casa con el tiempo justo y no vamos a tener tiempo para eliminarlo.

No acumular objetos en el interior

Tener mantas, parasoles, peluches y abrigos en el interior de los vehículos puede producir humedad

Existen ciertos artículos ubicados en el interior de nuestro coche que pueden aumentar el nivel de humedad. Estos incluyen mantas, parasoles, peluches y abrigos. Por tanto es buena idea sacar estos artículos del coche cuando no estemos en él, ayudando así a reducir la condensación dentro del automóvil cuando lo aparquemos.

Tirar la basura

Gotas de agua formadas por la condensación

También es una buena idea asegurarse de retirar la basura del interior del vehículo lo antes posible, ya que los recipientes para bebidas pueden contribuir a la acumulación de condensación dentro del coche. Con el tiempo, el líquido de estos recipientes abiertos se evapora y la humedad resultante queda atrapada en el interior.

Buscar fugas

Las fugas que se producen en el sistema de calefacción con fugas pueden causar humedad

Las fugas pueden desarrollarse en varias partes del vehículo, lo que puede contribuir a la formación de vaho. Las puertas, los techos o las ventanas con goteras pueden permitir que el agua de lluvia ingrese al interior y provoque humedad. Asimismo, las fugas que se producen en el sistema de calefacción con fugas también puede causar humedad, lo que ayuda aún más a que se forme condensación en las ventanas de nuestro automóvil. Asimismo, a medida que su vehículo envejece, aumentan las posibilidades de que se produzca una fuga, especialmente después de los seis o siete años. Puede ser un desafío identificar una fuga de este tipo, pero un mecánico capacitado debería poder ayudarnos. En algunos casos, la única forma de localizar una fuga es desmantelar el vehículo por completo, lo que podría no ser económicamente viable, especialmente para un coche antiguo.

Limpiar las ventanas

Limpiar las ventanas de nuestro coche ayudará a eliminar la acumulación de humedad

Para ayudar a combatir la condensación dentro de nuestro automóvil, deberemos limpiar las ventanillas, tanto por dentro como por fuera. A medida que la suciedad se acumula, la humedad se adhiere a algo, por lo que eliminarla podría ser beneficioso. Para ello, use un limpiador y abrillantador especializado, junto con un paño. La limpieza regular de su automóvil ayudará a mantener la suciedad y la mugre al mínimo y, por lo tanto, reducirá la condensación.

Objetos para absorber la humedad

Existen ciertos objetos que pueden absorber la humedad.

Podemos atacar de manera directa la condensación dentro de nuestro vehículo colocando objetos que absorban la humedad. Una forma efectiva de ayudar a reducir la condensación en las ventanillas es colocar un calcetín viejo o un par de medias llenos de arena para gatos. Las partículas de arcilla en la arena para gatos son excelentes para absorber el exceso de humedad del interior de nuestro coche.

Airear el coche

Un coche descapotable

Por último, si el clima es relativamente seco y es seguro hacerlo, deje las ventanillas abiertas para permitir que su vehículo se ventile antes de aparcarlo.