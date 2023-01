Las familias que consumen algún ansiolítico se disparan un 25%

En una de cada cuatro familias españolas, alguno de sus miembros o alguien de su entorno ha consumido por primera vez ansiolíticos en 2022 (25,2%), casi siete puntos más que en 2021 (18,5%), según el XII Barómetro de las Familias en España de The Family Watch. El informe, realizado por la empresa GAD3 mediante una encuesta online a 1.002 hogares de España, muestra que «tras estos años de pandemia y declive económico, las familias españolas comienzan a sentir su impacto, desde el punto de vista psicológico, en la incertidumbre e inestabilidad».

Además, de los datos se desprende que la situación afecta especialmente a las familias con hijos menores a cargo, en las que el porcentaje de aquellas que han consumido por primera vez algún ansiolítico aumenta hasta el 28%, tres puntos más que la media. «Un dato preocupante es que el deterioro de la salud mental ha sido más intenso en las familias con hijos menores. Ahí es donde las instituciones deben poner el acento», ha explicado la directora general de GAD3, Sara Moráis, según recogió ayer Europa Press.

Otros resultados «preocupantes», según los autores del estudio, son que más de la mitad de los entrevistados reconoce que, ellos mismos o alguien de su entorno, ha sufrido preocupación (77%), irritabilidad (61%), alteración del sueño (57%) o angustia (54%), durante el último año.

En cuanto a las causas de este «deterioro» de la salud mental, en los adultos, destacan: las dificultades económicas (70%), el sentimiento de soledad (46%), la incertidumbre en general (43%) y la sensación de soledad (39%). Mientras, en el caso de los jóvenes, son: la influencia de las redes sociales (53%), el aumento del bullying en los colegios (43%) y la baja autoestima (39%).

«El significativo deterioro de la salud mental y el incremento de las cifras de los problemas psicológicos, demuestran que las familias necesitan estabilidad, que se las ayude y fortalezca y por tanto alejarlas de la incertidumbre y los vaivenes ideológicos o políticos. Hasta que esto no suceda, no podremos revertir las pésimas cifras de demográficas que tenemos en nuestro país», ha valorado la directora general de la Fundación The Family Watch, María José Olesti. Precisamente, respecto a la situación económica, más de la mitad de las familias encuestadas (52%) considera que la situación económica actual en España es mala y un 24% cree que será peor, registrándose niveles de pesimismo similares a los de la crisis sanitaria (30% en 2021) o a los de la crisis financiera (27% en 2012-2013).

Según el estudio, esta incertidumbre también afectan a la hora de formar una familia y, en este sentido, más del 80% de los encuestados considera que actualmente existen más dificultades para formar una familia que en generaciones anteriores. Así, el estudio revela que tener hijos sigue siendo la última prioridad de los menores de 45 años en España.

Crece el deseo de formar familia entre los jóvenes

Aunque tener hijos sigue siendo la última prioridad de los menores de 45 años, según los datos de la encuesta, en España ha aumentado hasta un 62% el porcentaje de los jóvenes que tienen el deseo de formar una familia. Por delante, se sitúan otras prioridades, como prosperar en la vida laboral (90%), viajar y conocer otras culturas (79%) y ampliar la formación académica (68%).

En todo caso, existe la percepción de que la familia está bien valorada social y laboralmente. Otro de los aspectos que analiza el barómetro es el uso de Internet y, en este sentido, casi un 60% de los entrevistados considera que son las propias familias las que deben participar, como principal actor social, para reducir el impacto de las redes sociales en los jóvenes, sobre todo, en las edades más vulnerables.