Empresas, periodistas y profesionales, reconocidos en los XXVI Premios CEU Ángel Herrera

El hotel Rosewood Vila Magna de Madrid acogió este lunes los XXVI Premios CEU Ángel Herrera, un certámen que destaca la labor social, docente e investigadora dentro del periodismo de profesionales ligados a los diferentes centros del CEU. Desde 1997 su objetivo ha sido reconocer y mostrar ejemplos de profesionales que han destacado de alguna manera durante su trayectoria, dando a conocer sus proyectos y, sobre todo, reconociendo la enorme labor social y de divulgación que supone el buen periodismo. La gala de premios estuvo presidida por Alfonso Buyón de Mendoza, el nuncio de Su Santidad, mons. Bernardito Auza y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El periodista Ángel Expósito ejerció, una vez más, de maestro de ceremonias, destacando en los inicios de la presentación que esta edición es especial por dos motivos: primero porque es la vuelta a la normalidad, después de dos años de celebración digital y, segundo, porque este año se cumple el 90º aniversario de la fundación del CEU. En palabras de su presidente, D. Ramón Buyón de Mendoza, “lo que empezó en 1933 como una cosa pequeña, experimental, hoy es la mayor institución educativa privada de España”.

“Esta institución premia, desde 1997, a profesionales, empresas y organizaciones que, año tras año, son ejemplos de valores y virtudes que representan a las instituciones donde se han formado”, destacó Expósito antes de dar paso a los premiados.

Los premiados

El primer premio fue la categoría Alumni CEU junior, y el galardonado fue Diego García Carrera, atleta profesional que agradeció al CEU su apoyo en tres puntos concretos: “Siempre facilitaron mi carrera deportiva, también en la parte académica, gracias a la cual pude organizar una carrera en Madrid con atetas de 26 países y, por ultimo, la formación en valores, que es la marca diferencial de esta casa”, destacó García Carrera. El segundo premio, Alumni CEU Senior, fue para Alejandro Oñoro, Consejero Delegado de Ilunion. “Del CEU adquirí una formación para estar en primera línea empresarial, pero también unos valores y unos amigos que, veinticinco años más tarde, siguen siendo compañeros de la vida. Expósito le preguntó “¿qué aportan los 15.000 discapacitados que trabajan en Ilunion?”, a lo que el premiado contestó con seguridad que “aportan muchísimo, igual o más que una persona sin discapacidad. Transmiten felicidad. Es gente siempre con una sonrisa”, destacó Oñoro.

La siguiente categoría fue el Premio CEU Ángel Herrera al “Mejor trabajo periodístico en materia educativa”, que recogió la periodista de este medio, Rocío Ruiz, por su reportaje “La escuela de Ucrania, el refugio madrileño”. Ruiz destacó que es una suerte “trabajar en la profesión más bonita del mundo, pero que además sea reconocido por una institución como el CEU es el punto que necesitamos los periodistas para seguir trabajando en cambiar la forma de pensar de la sociedad”. Rocío Ruiz destacó que para los niños ucranianos, “la escuela no sólo ha sido un lugar donde transmitir conocimientos. Ha sido un lugar de acogida, de encuentro y donde sentirse en paz, donde construir la Ucrania del futuro”.

Dentro del sector educativo, BBVA recibió el Premio CEU a la “Colaboración empresarial con el sector educativo”, por la oferta de educación abierta de calidad del banco, accesible y útil para todos, pionera y muy reconocida en alguno de sus formatos, sin olvidar el carácter internacional de todas estas acciones. A continuación se otorgó el Premio CEU Ángel Herrera “Solidaridad, cooperación del desarrollo y emprendimiento social” a la Fundación Kirira, una ONG afincada en Tomelloso, Ciudad Real, que se dedica a erradicar la mutilación genital femenina en diversas zonas de África. Su presidenta destacó que “gracias a este premio intentaremos que más de 1000 niñas no sufran mutilación genital gracias al apadrinamiento, el acceso a estudios y formación, además de oportunidades para evitar la mutilación”. Esta lucha, destacó Ángel Expósito, “sí que es feminismo”.

En esta categoría también fue galardonado el proyecto “Viva Makeni”, que desde la Facultad de Medicina del CEU se dedica a prevenir y tratar el cáncer de mama y de cuello uterino en mujeres de la región de Makeni, en Sierra Leona. El profesor Javier Santos, que lidera el proyecto, destacó que “en Sierra Leona las mujeres mueren por enfermedades erradicadas en el primer mundo, porque allí es impensable tener las vacunas que tenemos aquí, por las cuales se ha erradicado, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino”.

El siguiente galardón, el Premio CEU Ángel Herrera a la “Difusión de la Cultura Católica”, fue para la Jornada Mundial de la Juventud, que este año se celebra en Lisboa del 1 al 6 de agosto, y que a día de hoy cuenta con más de 400.000 jóvenes inscritos. “El valor de la JMJ es triple: es un encuentro para compartir testimonios de vida, para construir una sociedad mejor y para calmar la sed de nuevos horizontes”, se destacó durante la gala.

A continuación se otorgó el premio a la “Innovación educativa en el sector tecnológico”, que fue otorgado a la LA LEY. SE destacó que el sector de la justicia “vive un proceso de transformación que está siempre activo. Hoy la justicia está en proceso de transformación acelerada, liderado por las asociaciones y colegios de abogados”.

El premio a los “valores e influencia en redes sociales” fue para Irene Alonso, influencer y madre de diez hijos que, bajo el nombre @soyunamadrenormal en Instagram, está muy agradecida a Dios “por su familia, por su vida y por llegar a tantos corazones y tantas almas a través de las redes sociales. Ser una madre normal es lo mas extraordinario y revolucionario que puedo hacer”, declaró Alonso.

Premios destacados

Al celebrarse el 90º de la fundación del CEU, este año se incluyeron dos nuevas categorías. La primera, “Mejor trabajo periodístico en materia de la doctrina social de la Iglesia” tuvo dos premiados. Por un lado, la periodista María Ángeles Fernández recibió el galardón por su espacio en RNE, gracias al cual, según declaró Fernández, “doy gracias a Dios por ponerme en este lugar, en el que puedo propiciar el encuentro con Dios de tanta gente”. El segundo premiado de esta categoría fue el equipo de Comunicación de Obras Misionales Pontificias. En sus palabras de agradecimiento, Javier, miembro del equipo, destacó la necesidad de fomentar la natalidad para asegurar el relevo de misioneros. “Si no hay niños es muy difícil que surjan vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada o a las misiones”.

Llegaba el turno de la última categoría, el Premio CEU Ángel Herrera “Ética y valores”, que recayó en dos premiados. La Fundación Nemesio Diez, que estuvo representada por su presidente en España y declaró que “el humanismo cristiano es hoy revolucionario, y gracias a personas como Valentín Diez se puede cambiar el mundo”. El segundo premiado de esta categoría ha sido Vicente del Bosque, que destacó no haber hecho nada extraordinario en su vida, “salvo lo que todos debemos como personas. En este sentido no creo que haya hecho nada diferente a lo que todos los presentes hacemos a diario, salvo que yo tuve el escaparate de la Selección Nacional y una victoria, sin la que seguramente no creo que estuviera aquí”, declaró.

El acto lo cerraron el presidente del CEU, Alfonso Buyón de Mendoza, que destacó el doble motivo especial de esta edición de los premios, por volver a la presencialidad después de la pandemia y, además, por cumplirse los 90 años de la fundación del CEU. Tras un breve discurso de agradecimiento, Buyón de Mendoza dio la palabra al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que comenzó enviando al Nuncio de Su Santidad las “condolencias por la muerte de Benedicto XVI, a quien tenemos que agradecer el recuerdo imborrable de la JMJ de Madrid”. Martínez-Almeida alabó, de igual manera, la trayectoria y labor de cada uno de los premiados, destacando sobre todo el trabajo de periodismo local de Rocío Ruiz, sobre el que declaró que “la información local es la mejor de todas las informaciones. Rocío no solo es buena periodista, sino una persona inmejorable”. Sobre el trabajo de las Obras Misionales Pontificias, desatacó que “las misiones son el mayor exponente del amor de Cristo en la Tierra”.

Con estas palabras se cerró el acto, emplazando a los presentes para los próximos Premios CEU Ángel Herrera, el próximo año.