2.168 personas fallecidas por causas atribuibles a las temperaturas

Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), durante los primeros seis meses de 2025 han fallecido 2.168 personas por causas atribuibles a las temperaturas. Esta cifra representa casi el 68 % del total de muertes por temperaturas extremas registradas en todo el año 2024, cuando se notificaron 3.521 fallecimientos.

A nivel nacional, y según informa Europa Press, en junio se registró un fuerte aumento de muertes respecto al mismo mes de 2024. Durante el pasado mes se estiman 380 fallecimientos por causas relacionadas con las olas de calor, frente a los 32 registrados en junio de 2024. De estas 380 muertes, 102 se produjeron desde el pasado sábado, coincidiendo con el inicio de la primera ola de calor del verano, que aún continúa.

En los primeros seis meses de 2024 se estimaron 987 fallecimientos atribuibles a temperaturas extremas (tanto altas como bajas). En lo que llevamos de 2025, los datos muestran un aumento significativo: en enero se registraron 1.334 muertes (frente a las 719 del mismo mes del año anterior), en febrero 323 y en marzo 107.

Ante la extrema ola de calor que azota estos días el sur de Europa —con España liderando los récords de temperatura—, las recomendaciones para evitar la exposición durante las horas de mayor calor se multiplican.

Y no solo el día resulta peligroso para la actividad al aire libre: las noches también se vuelven insoportables. En Portbou (Alt Empordà), la temperatura nocturna no bajó de los 29,8 grados, y en el barrio barcelonés del Raval no descendió de los 27. Durante el día, en muchas ciudades, especialmente en Extremadura y Andalucía, los termómetros superaron los 40 grados. En Madrid se alcanzaron los 39 durante el día y los 22 por la noche.

En este contexto se han producido tragedias como la muerte de un menor en Valls (Tarragona), encontrado dentro de un coche estacionado en la calle Manyans, en un polígono industrial. Según fuentes policiales citadas por Efe, la causa podría haber sido un golpe de calor. Los bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 15:06 horas, y los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) intentaron reanimarlo sin éxito.

En el resto del sur del continente europeo, la situación también es grave. Italia, Grecia y Portugal sufren igualmente los efectos de esta intensa ola de calor. En Francia, gran parte del centro del país, incluida la región de París, estaba ayer en alerta roja por temperaturas extremas. En algunos puntos se alcanzaron los 41 grados, en lo que supuso el día más caluroso de esta ola.

“El martes será el día más caluroso de esta ola de calor, con temperaturas entre 36 y 39 grados en los departamentos en alerta naranja y picos de hasta 40 o 41 grados en los departamentos en alerta roja, especialmente cerca del Mediterráneo”, alertó el servicio meteorológico Météo-France.

Precisamente en el Mediterráneo se ha registrado un nuevo récord de temperatura superficial para un mes de junio. Este lunes, la temperatura media alcanzó los 26,04 grados, según datos de Météo-France y el programa europeo Copernicus. Esto representa una anomalía de +1,9 °C respecto a la media del periodo 1991-2020, con picos locales en el Mediterráneo noroccidental que alcanzan los +5 °C.

El domingo ya se había batido otro récord, con una temperatura media de 26,01 grados, según el análisis OSTIA (Análisis Operativo de la Temperatura de la Superficie del Mar y del Hielo). El lunes, esa marca fue superada por tres centésimas en medio de la intensa ola de calor que afecta al sur de Europa desde el pasado fin de semana.