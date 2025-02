El 34% de los jóvenes españoles reconoce que su salud financiera afecta a su bienestar mental

El hecho de realizar compras compulsivas o innecesarias para conseguir una satisfacción inmediata tiene un gran impacto a largo plazo, especialmente entre los más jóvenes. Ante este fenómeno, el 69% de los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años recurre al dinero en efectivo para controlar mejor su economía y evitar gastos impulsivos. Así lo reflejan los resultados de la IV edición del estudio“Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario 2025” desarrollado por Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías.

Además, el 51,7% de los jóvenes confiesa que se siente menos tentado a gastar si utilizan el dinero en efectivo en su día a día. De esta forma, el acceso al efectivo se convierte en un aliado contra el conocido como `doom spending´: los gastos compulsivos como forma de satisfacción. Un comportamiento cada vez más extendido en España, sobre todo entre los jóvenes entre la Generación Z y los Millennials. Ante la incertidumbre económica, estos jóvenes buscan obtener una satisfacción inmediata a la hora de realizar compras impulsivas a pesar de no tener un colchón de ahorros, según un informe publicado en la revista Psychology Today. En concreto, el 22,4% de jóvenes de hasta 30 años no tienen nada de dinero ahorrado. Cuando se les pregunta sobre su capacidad de ahorro, el 62% afirma que le preocupa no poder hacer frente a un imprevisto, y al 36,4% le angustia no poder comprar o alquilar una vivienda.

El 81%, de los jóvenes españoles está preocupado por el aumento del coste de vida

El desencanto por el curso de la economía y las preocupaciones sobre sus finanzas personales están teniendo un impacto directo en los jóvenes, afirma la CEO de Nickel en España según los datos de su último estudio.

En este contexto, el estudio también revela que el 81% de los jóvenes está preocupado por el aumento del coste de vida. Al ser conscientes de la situación económica que está atravesando actualmente España, el 57% de los jóvenes intentará reducir sus gastos en productos no esenciales como ropa, tecnología o incluso ocio; y el 20,7% tratará de reutilizar algunos productos o pasará a comprarlos en el mercado de segunda mano.

Asimismo, el 22,4% de los jóvenes afirma que tendrá que pedir un préstamo o utilizar tarjetas de crédito para hacer frente a sus gastos; o tendrá que buscar otra forma de generar ingresos intentando obtener un segundo trabajo. El 31% de los jóvenes afirma estar pensando en invertir en criptomonedas. A la hora de gestionar sus recursos económicos para cubrir gastos fijos como alquiler, hipoteca, pago de seguros, servicios de teléfono o internet, electricidad o agua; el 60,3% de los jóvenes de 18 a 30 años gastan más del 40% de su salario en gastos fijos. De estos, la mitad tiene que invertir más de la mitad de su salario en gastos fijos cada mes.

Este estudio revela que 7 de cada 10 jóvenes consideran no tener una buena educación financiera

El reciente estudio llevado a cabo por Nickel revela que la educación financiera sigue siendo una de las asignaturas pendientes de los jóvenes en España. El 70,7% de los jóvenes españoles no considera que tenga una buena educación financiera; y al 53,5% le hubiera gustado contar con estas enseñanzas en su educación básica obligatoria.

