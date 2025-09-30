El 77% de los mayores de 65 años con movilidad reducida en España tropieza a diario con barreras arquitectónicas

Con motivo del Día Internacional de la Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre, la Fundación Mutua de Propietarios con COCEMFE, ha presentado el informe 'Sumando Voces', que pone el foco en la realidad que viven más de 1,6 millones de personas mayores de 65 años con discapacidad física y orgánica en España. El estudio revela que la fala de accesibilidad en entornos cotidianos representa una barrera significativa que condiciona su calidad de vida y limita su autonomía.

Aislamiento social

Según los datos recogidos, un 77% de estas personas se enfrenta diariamente a obstáculos arquitectónicos que afectan directamente a su vida social (68%), al acceso al ocio (52%) y al desempeño de tareas domésticas (44%). La falta de accesibilidad lleva a que una gran mayoría renuncie a planes y relaciones personales: un 78% evita encuentros con amistades, un 77% con familiares y un 51% reduce su participación en actividades vecinales.

"En una sociedad envejecida con una esperanza de vida creciente, la accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente que condiciona la vida cotidiana de las personas mayores", advierte Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

Viviendas poco adaptadas

El nivel medio de autonomía declarado por este colectivo es de apenas 4,92 sobre 10, lo que refleja una fuerte dependencia. Además, solo el 27% de las viviendas están totalmente adaptadas a sus necesidades, lo que impacta en su día a día: un 47% no puede realizar tareas domésticas, un 35% no puede cocinar por sí mismo y un 20% presenta dificultades para acciones de autocuidado como la higiene o la medicación.

Dependencia del entorno familiar

El informe también subraya la dependencia de la familia y del entorno más próximo. El 75% de estas personas cuenta con la ayuda de un familiar o amigo con quien convive, un 34% recibe atención de personal externo remunerado, y un 11% depende de familiares que no residen en el mismo domicilio. No obstante, un 5% declara no contar con ningún tipo de apoyo, y solo un 4% recurre a los Servicios Sociales.

Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, subraya que "el envejecimiento y la discapacidad generan situaciones de discriminación múltiple, intensificadas por un entorno físico, social y económico que no responde a las necesidades de las personas mayores".

Tanto Queiruga como Pallàs coinciden en que es "urgente" promover la accesibilidad universal y reforzar los apoyos comunitarios y profesionales para garantizar una vida digna e independiente. "El papel de la familia y los amigos es fundamental, pero no puede recaer solo en ellos. Hace falta un compromiso colectivo para transformar viviendas, edificios y ciudades en espacios realmente accesibles", concluye Pallàs.